Rufián menciona a Torrente para responder con esta pregunta a la polémica de Azcón

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha respondido este miércoles en la tribuna del Congreso de Diputados al presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, por sus palabras sobre la candidata del PSOE, María Jesús Montero, sobre la convocatoria de elecciones en Andalucía, que se celebrará el próximo 17 de mayo.

Durante un acto, Azcón aseguró la candidata socialista para la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero y hasta llegó a decir que a la andaluza se le "pondrá mucho peor cara".

Para esta sesión, que se ha centrado sobre la situación en Oriente Medio tras una petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intervenir, Rufián ha querido referirse a Azcón después de condenar la hipocresía que, según el político catalán, ha visto en el Hemiciclo.

"¿Qué es esto?"

Tras criticar a Trump, Rufián destacó que el presidente estadounidense "ha bombardeado a Irán asesinando a 200 niñas en una escuela". "¿Dónde están los defensores de las mujeres de Irán que había aquí hace unas semanas?", se ha preguntado.

Ahí es cuando ha aprovechado para criticar al presidente aragonés: "Por cierto, hablando de feminismo, lo de Azcón, ¿qué pasa que es George Clooney hablando de según quién? ¿No tienen ningún comentario acerca de esa burrada? ¿Qué es esto, Torrente presidente 2 con Azcón de protagonista o esto ahora de qué va?".

La reacción de Pilar Alegría

Alegría fue la primera en responder a a esa comparecencia de Azcón, y no dudó en responderle desde sus redes sociales, aludiendo también a Torrente, la película de Santiago Segura.

La ex ministra de Educación y portavoz se refirió al presidente de Aragón en funciones como "Jorge Torrente". "El que quiere ser presidente", apostilló a continuación, haciendo un guiño a la última entrega de la saga creada por Santiago Segura y al comentario que se hace en la región de que quiere ser presidente del PP en Madrid.