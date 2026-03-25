La mujer transexual a la que dieron una paliza grupal en León tiene fractura mandibular

Una mujer transexual ha sufrido en La Bañeza (León) una paliza que le ha propinado supuestamente un grupo de entre ocho y diez personas, a la vez que recibía insultos homófobos y tránsfobos.

La mujer transexual que, presuntamente, fue víctima de una paliza grupal el pasado fin de semana en la localidad leonesa de La Bañeza sufre una fractura mandibular y una rotura en el párpado. Este es el balance médico que deja la "brutal" agresión que denunció Bianca, la ganadora de los concursos Miss Benavente y Miss Trans Zamora, así como participante en el certamen de Miss Trans España. Es desde esta última organización desde donde han informado de su situación de salud.

Bianca explicaba ayer que un grupo de personas comenzó a increparla y a proferirle duros insultos cuando trató de hacer uso del cuarto de baño de mujeres en un pub de La Bañeza. Posteriormente, ese cerco se trasladó a las afueras del local, donde, supuestamente, le propinaron distintos golpes en una paliza en la que participó un grupo de entre 8 y 10 personas.

Desde Miss Trans España han indicado que lo denunciado evidencia la "extrema violencia" que sufrió esta mujer y pone de relieve "la crudeza de una realidad que sigue afectando a personas trans" en España. De nuevo, han vuelto a mostrar su incondicional apoyo ante esa agresión.

Dos concentraciones en repulsa de la agresión: Zamora y Madrid

Por otro lado, también cabe destacar que ya hay dos protestas en repulsa de la agresión convocada para este fin de semana, una en la capital española y otra en la localidad natal de Bianca. La segunda de ellas ha sido convocada por la Federación Plataforma trans España desde donde reclaman la identificación de los presuntos agresores para ser puestos a disposición de la justicia, ante un presunto delito grave de lesiones con agravante de odio.

Con el lema en la pancarta rezando 'Contra el odio y fascismo: unidad, orgullo y furia trans', este sábado 28 tendrá lugar la concentración a las 18.00 horas en la plaza Pedro Zerolo -antigua Vázquez de Mella- de Chueca (Madrid). Horas antes, a las 12.00 del mediodía, será la plaza de la Constitución de Zamora la que acoja la primera de las protestas, en este caso convocada por el colectivo LGTBIQ+ Kuza de Zamora.