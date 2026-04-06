Willy Bárcenas, de su éxito con Taburete a saltar al cine con 'Torrente' empañado por la trama Kitchen

A pesar de que hace algo más de un año Taburete anunció una retirada temporal de los escenarios, Willy Bárcenas no deja de copar titulares. En buena parte por su incursión en el mundo del cine de la mano de Santiago Segura y Torrente, presidente, donde el que fuera vocalista de Taburete tiene un papel secundario y para la que además ha hecho la banda sonora.

De hecho, su participación en la cinta dio mucho que hablar desde los primeros avances, donde se veía a Bárcenas junto a su compañero de grupo, Antón Carreño, entonando el himno de España en lugar de la canción de la película, que decía así: "Señor Torrente, es usted mi presidente, con paguitas y pensiones, se ganan las elecciones. Señor Torrente, el vigía de Occidente, es putero, machirulo, facha y drogodependiente…".

No obstante, su primer encuentro con Segura tuvo lugar en El Desafío (Antena 3), donde el director de cine ha ejercido como jurado y el cantante como concursante, un afán televisivo que ya había practicado el artista como parte del jurado de Factor X.

"En un número de acrobacias, que se me dan fatal, me puse a actuar para ganar puntos. Y él me dijo: ‘Como acróbata una mierda, pero ojo [con la actuación]", ha recordado Bárcenas que le dijo en el pódcast Zódiac de Vanitatis. A esta propuesta, Bárcenas le dijo: "Si me das un papelillo en la película me haces la persona más feliz del mundo".

Ahora, asegura que la experiencia ha sido "un sueño hecho realidad". Pero su participación en Torrente, presidente se vinculó con los tintes satíricos y políticos con los que cuenta y la relación de Bárcenas con el Partido Popular por su padre, Luis Bárcenas, extesorero del partido condenado dentro de la trama Gürtel. Todo esto echó más leña al fuego de las etiquetas de "facha", "pijo" o "derechitas" que han acompañado buena parte de la carrera artística de Bárcenas.

El secuestro del hombre disfrazado de cura y su "relación" con la Kitchen

Precisamente, este lunes ha arrancado en la Audiencia Nacional el juicio por la Operación Kitchen, en el que se tratan de dilucidar los hechos relacionados con la investigación llevada a cabo por la cúpula del entonces Ministerio de Interior del gobierno de Mariano Rajoy y la policía para tratar de descubrir qué información manejaba sobre la financiación irregular del PP, el extesorero del partido.

De hecho, Willy Bárcenas ha protagonizado una de las primeras declaraciones en relación a un episodio vivido en su propio domicilio junto a su madre, Rosalía Iglesias: un hombre de unos 60 años disfrazado de cura les asaltó y trató de secuestrarles a punta de revólver en su domicilio.

"A ese señor le mandaron", ha señalado en referencia a Enrique Olivares, el hombre de 60 años que irrumpió en su casa. "[Enrique Olivares] lo decía, decía: 'La gente que me manda sabe que está aquí la información'. El conocerse así mi vida, el ir vestido de sacerdote, que sabe que, bueno, pues mi madre es una persona muy religiosa e iba a tener más facilidad para entrar... Creo que estaba todo demasiado orquestado, demasiado planeado y con demasiados detalles que no podía ser que un tipo de Cuenca de 60 años de repente se plantase en mi casa e hiciese eso", ha asegurado Bárcenas en su reciente declaración filtrada a la Cadena SER.

"La lógica me dice que tuvo que haber alguien detrás. Cómo sucedió todo, la llegada de este señor, las cosas que nos dijo, cómo conocía mi vida perfectamente, que si volvía de Nueva York, la manera de movernos por la casa", ha recordado Willy Bárcenas, que ha apuntado de nuevo al papel del entonces chófer de su padre.

De la etiqueta de "hijo de Bárcenas" a "pijo" al éxito de Taburete o fundar su propia discográfica

La trayectoria de Taburete y del propio Willy Bárcenas ha ido de la mano del "caso Bárcenas" que relacionaba la financiación irregular del partido y el papel de su padre como extesorero popular. De hecho, los papeles de Bárcenas salieron a la luz en El Mundo a principios de 2013 y el proyecto Taburete, inicialmente llamado Altramuz y Taburete, nació en 2014.

Junto a su compañero, Antón Carreño, Bárcenas lanzó ese primer disco Tres Tequilas (posteriormente reeditado en 2017 con el título Tres tequilas y un mezcal), que ya les llevó en 2016 a llenar la madrileña sala La Riviera. Poco después lanzaron su disco Dr. Charas con el que acabaron de alcanzar el éxito llenando el Palacio de los Deportes de Madrid con canciones como Sirenas o Mariposas.

Tras colaboraciones con artistas como Rosario Flores, Café Quijano o Antonio Carmona, Taburete siguió sumando éxitos en 2018, con Madame Ayahuasca, un trabajo que recalcaba el sonido que ha marcado su carrera: mezclando el pop rock más clásico propio de grupos como Hombres G con las rancheras o los sonidos latinos.

Antón Carreño y Willy Bárcenas, del dúo Taburete, en 2024. GTRES

Estos sones han estado muy relacionados con la estancia del propio Bárcenas en Sudamérica, especialmente en Chile, donde acudió en pleno escándalo del caso Gürtel.

"Viendo esta situación, como no había dinero porque estaba congelado desde hacía dos años, mi abuela me da dinero para irme a vivir a Chile y lo veo como una oportunidad para oxigenarme, en un lugar donde nadie me conociese", recordó en su entrevista en Chester (Cuatro).

Bárcenas ha asegurado en varias ocasiones que gracias al éxito y tener fans acérrimos entre determinados sectores que le han permitido continuar su carrera con un sello independiente como es Voltereta, con el que aseguran tener total libertad creativa.

"Te hacen duro porque cuando recibes críticas desde el minuto uno y te acostumbras a que en Twitter te ataquen, al principio afecta, pero al final te endureces", señaló en una entrevista con laSexta. Además, Bárcenas ha asegurado haber recibido todo tipo de insultos y gritos en conciertos que van desde "pijo" o "ladrón" a pedirles que cambien el nombre "de taburete a banquillo" en relación al paso de su padre por prisión.

Cuentan con seis LP, el último publicado en 2025 bajo el título El perro que fuma con el que anunciaron una gira de despedida para este 2026 que finalizará en julio y tras la que se tomarán un "parón indefinido".

Su discreta relación con Loreto Sesma

Bárcenas mantiene una relación con la poeta maña Loreto Sesma desde 2018, aunque no lo hicieron públicos hasta 2020, cuando en un concierto empastaron sus versos y con la música de Taburete.

Ambos han mantenido su relación de forma discreta hasta que en mayo de 2023 la pareja se dio el "sí, quiero" en una ceremonia civil en la Junta Municipal del Distrito de Chamberí, cargada de austeridad.

Este tono sobrio contrastó con la posterior celebración multitudinaria con amigos y familiares —incluidos Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, que contaron con permisos penitenciarios para poder asistir— el 27 de mayo de 2023 en la finca La Gaviota, en Aravaca.

En esta celebración se dieron cita nombres como Amaia Salamanca, Rosauro Varo, Rodrigo Rato, David Otero o los integrantes de Café Quijano, que disfrutaron de una fiesta por todo lo alto, donde los contrayentes incluso se dedicaron música y versos, como no podía ser de otra forma.

Sesma, que se dio a conocer al gran público en 2013 recitando poesías en YouTube, ganó en 2017 Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla con Alzar el duelo y ha publicado recientemente su primera novela, Bloody Mary.

Ahora, lejos de esconderse y llevar su relación en la intimidad, las colaboraciones entre los versos de Sesma y los acordes de Bárcenas son constantes, a lo que se suman incluso acuerdos publicitarios con ambos como imágenes.