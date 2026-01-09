Willy Bárcenas, de "referente de los pijos de Madrid" a tener su propia discográfica: "No me gustan las tendencias musicales que hay, somos un islote"

Willy Bárcenas atiende a El HuffPost con motivo del estreno del programa de Antena 3, 'El Desafío'

Willy Bárcenas, cantante de Taburete, salta de los escenarios a la televisión de la mano de Antena 3, que este viernes a las 22:10h estrena la sexta edición de El Desafío. El músico, hijo del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, será uno de los concursantes del programa producido por 7yacción.

El Desafío, confiesa Willy Bárcenas, le ha cambiado la vida. "He conseguido cosas increíbles y he dado un cambio a mejor. Mi desafío para 2026 es mantenerlo", asegura el madrileño, que atiende a El Huff Post con motivo de su paso por el concurso.

"Empezamos la gira la semana que viene y va a ser un año... no sé si hay ya 70 conciertos que vamos a tener por delante en España y Latinoamérica, pues que funcione todo fenomenal", cuenta Willy Bárcenas, que solo pide "seguir ahí un año más".

"Estamos bastante fuera"

Sobre la industria musical y las tendencias actuales, el vocalista de Taburete apunta que su grupo siempre ha estado "muy ajeno" a todo ello. "Somos nuestro islote. Nuestro grupo de música, nuestra propia discográfica... la verdad que ni las tendencias que hay me gustan mucho. Estamos bastante fuera", confiesa Willy Bárcenas.

"Nos limitamos a nuestra gira, nuestros conciertos, nuestra gente... no me interesa demasiado todo el mundo premios, radio y demás", subraya el madrileño, quien pide "seguir con disciplina, mantener la cabeza en su sitio y tener un año tranquilo" tanto en el apartado profesional como el personal.

"Si trabajas, casi nada es imposible"

Sobre El Desafío y las nuevas habilidades que ha podido descubrir gracias al programa de Antena 3, Willy Bárcenas confiesa que nunca hubiera pensado "que tenía equilibrio y de repente descubres que lo tienes".

"En este programa cuando te esfuerzas tanto en una cosa, al final es posible. Si le echas huevos y trabajas y no te vienes abajo, casi todo es posible. Es lo que he sacado de El Desafío", asegura el líder de Taburete.

"Mi actitud comodona en la vida... este programa te saca de ella y hace que te sientas muy orgulloso cuando consigues cosas que crees imposibles", cuenta Willy Bárcenas, que define su paso por el programa de Antena 3 como una de las mejores experiencias de su vida.

Willy Bárcenas posa como concursante de 'El Desafío', programa de Antena 3.

¿Quién es Willy Bárcenas?

Guillermo 'Willy' Bárcenas (Madrid, 1989) es uno de los artistas que más presencia mediática ha ganado en los últimos años. En 2014 formó el grupo Taburete junto a su amigo Antón Carreño, con quien sigue compartiendo giras y conciertos.

Es hijo de Rosalía Iglesias y Luis Bárcenas, que fue condenado por su implicación en la trama Gürtel. Entre los mayores hitos de su carrera musical destaca haber llenado el Movistar Arena, además de vender miles de copias de los cinco álbumes que han publicado hasta la fecha.

¿Quién es la pareja de Willy Bárcenas?

Willy Bárcenas ha encontrado la estabilidad junto a la poetisa Loreto Sesma, de 30 años. Se casaron en mayo de 2023 tras mantener una relación de varios años. Aunque ambos cuentan con una gran exposición mediática debido a sus profesiones, siempre han optado por preservar su vida privada y han mostrado su relación en contadas ocasiones.

¿Dónde vive Willy Bárcenas?

El cantante y fundador de Taburete vive junto a su esposa en Madrid, en un piso ubicado en un edificio de estética contemporánea, moderno y lleno de luz natural. Sin embargo, se desconoce la zona de la capital donde residen.

¿Por qué se llama Taburete el grupo del hijo de Bárcenas?

El grupo musical formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño nació con el nombre de Altramuz y Taburete, pero solo actuaron en un concierto bajo esta denominación antes de decidirse por Taburete, descartando así "Altramuz".

Según han contado en varias ocasiones, Taburete es un nombre que eligieron para sonar frescos y versátiles, alejándose de su apellido y adoptando un término que evoca sencillez y cambio.