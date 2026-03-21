¿Pueden resistirse las salas de cine al taquillazo de 'Torrente Presidente'?

Santiago Segura lo ha vuelto a hacer. Torrente Presidente se estrenó el 13 de marzo de 2026, un viernes 13 para ser exactos. ¿Mala suerte? Al revés, ha sido todo un exitazo desde el principio. Pese a la complicada fama del protagonista de la saga, José Luis Torrente, al que o le amas o le odias, parece que vuelven a ganar los fans por delante de los detractores.

En el censo de salas de cine elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, en 2025 había en España 760 cines. Pongamos que en los primeros meses de 2026 sigan todos abiertos. Sumando todos ellos tenemos unas 3.562 salas o pantallas y unas 732.080 butacas.

Santiago Segura en la promoción de su película 'Torrente Presidente' Europa Press via Getty Images

Torrente Presidente llegó a 397 cines españoles, lo que supone que más de la mitad de ellos proyectaron la sexta entrega de la saga creada por Santiago Segura. Además, se estrenó en más de 1.000 de las 3.562 pantallas que hay en España.

Es decir, los cines nacionales sabían que este estreno iba a ser potente y muchos apostaron por él. Y esa apuesta les salió redonda, porque los datos de taquilla no tardaron en llegar y hablan por sí solos.

Juan Antonio Bayona tiene el honor de ser el director de la película con el mejor estreno en taquilla. Después le sigue Santiago Segura. FilmMagic

Como ha señalado Atresmedia Cine, que tiene participación en la película, en los primeros cuatro días de proyección la cinta sumó un millón de espectadores y se hizo con el 70 por ciento de la taquilla nacional. Y logró, nada más y nada menos, que siete millones de euros en su primer fin de semana en pantalla grande.

Esto ha llevado a Torrente Presidente a convertirse en la película española más taquillera del año y a ser el cuarto mejor estreno de cine español de la historia. Y lo curioso de este dato, es que salvo Lo imposible, taquillazo absoluto de Bayona que obtuvo 8,9 millones de euros en las mismas circunstancias que la sexta de Torrente, las otras dos cintas con gran éxito nada más llegar a los cines son también de la saga: Torrente 4: Lethal Crisis cosechó 7,2 millones de euros y Torrente 3: El protector, llegó hasta los 8,4.

Una película que "genera conversación sobre ir al cine"

Para analizar este fenómeno, El HuffPost se puso en contacto con la Federación de Cines de España, que nos dejó claro que el hecho de que más de la mitad de los cines hayan proyectado lo nuevo de Santiago Segura no es lo habitual: "Estas cifras de estreno solo se ven con las películas denominadas blockbusters, los estrenos más esperados del año". Añaden, además, que son los cines "los encargados de decidir, de manera individual y siguiendo sus propios criterios de programación, la selección de películas que se proyectan en cada uno de ellos".

Santiago Segura en una entrevista para promocionar 'Torrente Presidente' Europa Press via Getty Images

Por otro lado, la FECE señala que es evidente que Torrente Presidente "está elevando la taquilla y marcando récords. Y además de eso, el portavoz de la entidad destaca que más allá del impulso económico, está película está generando conversación sobre ir al cine, sobre ver una película en una sala, y ofreciendo una experiencia única a los espectadores". Es decir, que para la Federación de Cines de España, la sexta parte de la saga Torrente está ayudando al sector.

¿'Torrente'? Aquí no, gracias

Pero todavía no hemos resuelto completamente la pregunta del titular. ¿Pueden resistirse las salas de cine al taquillazo de Torrente Presidente? Teniendo en cuenta los datos es evidente que muchas de ellas no, pero hay algunas que sí se han resistido y lo van a seguir haciendo. Porque son muchos los cines que la proyectan, pero hay otros muchos que no y no tienen intención de hacerlo.

Este medio tuvo la oportunidad de hablar con varias de las salas en las que no es posible ver esta película. Una de ellas es Cinema Maldà, sala ubicada en Barcelona en la que ni se ha programado Torrente Presidente ni se va a programar: “Es más de cine independiente y de autor. No está en la línea que se suele proyectar. Nosotros tenemos otro perfil de películas, no pega nada aquí. Aunque hagamos reestrenos, no la programaremos”.

Santiago Segura en el estreno de 'Torrente Presidente' Getty Images

En esa línea se manifiestan también desde el Albéniz de Málaga, que apuestan por otro tipo de programación. Sin embargo, hay un caso curioso en cuanto al grupo Golem: Lo nuevo de Santiago Segura se puede ver en sus salas de Bilbao, Burgos y Pamplona, pero no en los de la capital de España: "Los de Madrid son para otro público", aseguran a El HuffPost.

Por todo ello podemos responder a la pregunta planteada: sí, hay salas de cine que resisten al taquillazo. Tienen otro enfoque y otro público... y cada uno a lo suyo.

Apoyado por el público, pero no por la Academia de Cine

¿Torrente se considera buen cine? Depende de a quien le preguntes. Cuando era ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde fue cuestionada sobre el éxito de la saga Torrente, ante lo que respondió que había "espectadores para todo".

Aquello fue en 2011 tras Torrente 4. Han pasado 15 años, han llegado dos películas más y la saga sigue con buena salud, pero ya desde hace mucho tiempo sin el respaldo de la Academia de Cine, o no como al principio.

Santiago Segura sosteniendo un Goya en la gala de entrega de los Premios Goya 2011 Carlos R. Alvarez

Torrente, el brazo tonto de la ley, estrenada en 1998, fue ya un éxito en taquilla, pero también fue respaldada por la Academia en forma de tres nominaciones a los Goya, de los que se llevaron dos. Santiago Segura obtuvo el Goya a Mejor Dirección Novel, mientras que Tony Leblanc se alzó con el premio a Mejor Actor Reparto. Javier Cámara tuvo que conformarse con una nominación a Mejor Actor Revelación. El goya en esa categoría se lo llevo el checo Miroslav Táborský por su trabajo en La niña de tus ojos.

Tres años más tarde, Santiago Segura repetía fórmula y taquillazo con Torrente 2: Misión en Marbella. Aquí ya no estaba Javier Cámara, pero sí Gabino Diego, que también es un buen actor. Sin embargo la Academia no consideró las interpretaciones y la nominación fue a parar a Joaquín Sabina en el apartado de Mejor Canción. Finalmente el Goya lo ganaron Luz Casal y Pablo Guerrero por Tu bosque animado.

Santiago Segura con un cartel de 'Torrente 4: Lethal crisis' Pablo Blazquez Dominguez

La tercera y cuarta parte de la franquicia volvieron a rendir en taquilla como ya le gustaría a muchos, pero lograron cero nominaciones, algo que lamentó el propio Santiago Segura. No fue hasta la quinta parte, Torrente 5, Operación Eurovegas, estrenada en 2014, que la Academia de Cine se fijó nuevamente en la saga y nominó a Torrente en la categoría de Mejores efectos especiales. Y eso que se habían postulado a 26 galardones, pero solo fueron seleccionados en una. Se fue de vacío.

¿Viene la séptima?

Y ahora, pocas semanas después de la entrega de la 40º edición de los Goya y cuando queda mucho tiempo para la 41º, ha llegado Torrente Presidente. Santiago Segura es consciente de que la Academia de Cine no va a contar con él, aunque también de que cuenta con el apoyo no tanto de la crítica -aunque de algunos sí-, pero sí del público, y también de muchos cines que están haciendo el agosto con la película.

¿Habrá séptima? El director confesó en El Hormiguero que si llega a cinco millones de espectadores volverá a ponerse en la piel de Torrente. Camino de ello va.