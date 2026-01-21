Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Ya no nos sentimos seguros en nuestros hogares ni en nuestras calles": el duro mensaje de Billie Eilish contra Trump
"Ya no nos sentimos seguros en nuestros hogares ni en nuestras calles": el duro mensaje de Billie Eilish contra Trump

La artista ha sido galardonada con el premio Martin Luther King Jr. por la justicia medioambiental.

Marina Prats
Billie Eilish en una imagen de archivo en la ceremonia de los Oscar 2024.
Billie Eilish en una imagen de archivo en la ceremonia de los Oscar 2024.

La situación de los migrantes en Estados Unidos sigue siendo crítica y las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de superar las 600.000 deportaciones este año y que, por ejemplo, ya han sido denunciadas en las poblaciones de Illinois y Minnesota en los últimos días. 

De ahí, que no dejen de sucederse las críticas por parte de rostros conocidos. La última, la artistas Billie Eilish, que no ha dudado en cargar contra la administración Trump al recoger el premio Martin Luther King Jr. por la justicia medioambiental.

"Es muy difícil celebrarlo cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros hogares ni en nuestras calles. Es evidente que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración", ha comenzado diciendo al recoger el galardón.

Elish no dudó en recordar cómo las redadas del ICE están llenando las ciudades y la situación de inseguridad que están viviendo muchas personas en Estados Unidos debido a las medidas migratorias de Trump, pero tampoco olvidó, precisamente con la temática del tiempo, la nula preocupación del presidente estadounidense por el cambio climático.

"Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, cómo agreden y asesinan a manifestantes pacíficos, cómo nos privan de nuestros derechos civiles, cómo recortan los recursos para combatir la crisis climática debido a los combustibles fósiles y la ganadería que destruye nuestro planeta, y cómo el acceso a la alimentación y la atención médica se convierte en un privilegio para los ricos en lugar de un nuevo derecho humano fundamental para todos los estadounidenses", señaló la artista.

La artista recalcó que este alegato se debía a la "responsabilidad" que tiene como persona pública gracias en parte a la plataforma que le dan premios como este. "Tengo esta plataforma y creo que es mi responsabilidad usarla, así que siento que simplemente estoy haciendo lo que cualquiera en mi posición debería hacer", señaló Eilish que no ha ocultado en ningún momento su posición política, como en 2024 cuando pidió el voto por la demócrata Kamala Harris.

Su mensaje a los más ricos que no gustó a los multimillonarios

Esta no es la primera reivindicación pública de Eilish, que ya dejó clara su visión de los multimillonarios el pasado mes de octubre al recoger el premio Music Innovator entregado por parte de Wall Street Journal Magazine. "Si tienes dinero, estaría genial que lo usaras para cosas buenas. Tal vez podrías dárselo a gente que lo necesita", dijo después de destacar los "momentos oscuros" por los que pasa Estados Unidos.

"Os quiero a todos, pero hay algunas personas aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Dale tu dinero a alguien, shortie", concluyó la artista, que no recibió el aplauso de algunos de los asistentes como Mark Zuckerberg. 

