Se gastan 16,90 euros en el turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz, dan el primer bocado y se les escapan dos palabras que lo resumen todo
Se gastan 16,90 euros en el turrón de pizza margarita de Dabiz Muñoz, dan el primer bocado y se les escapan dos palabras que lo resumen todo

"No me esperaba esto...". 

Rodrigo Carretero
Huffeando con Pablo
Álvaro Palazón y Pablo Cabezali, probando los turrones de Dabiz Muñoz.EL HUFFPOST

El cocinero Dabiz Muñoz, reconocido repetidamente como el mejor cocinero del mundo, ganando el prestigioso premio The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023, ha establecido ya nuevas costumbres navideñas, una época en la que saca ya de forma tradicional sus propios turrones y sus propios roscones.

Unos productos no exentos de polémica, ya que son muchos los que consideran que tienen un precio demasiado elevado. Por ejemplo, este año sus turrones valen 16,90 euros cada uno. Se puede elegir entre el de Pizza margarita, gofre con pollo, nachos texmex y galletas y crema ahumada.

"La Navidad se reinventa al paso que marcan los turrones con los que Dabiz Muñoz interpreta recetas tradicionales. Un bocado novedoso y transgresor para demostrar un más allá con el sello XO", dice El Corte Inglés, que es de donde se venden esos turrones.

Álvaro Palazón, jefe de virales de El HuffPost, y Pablo Cabezali, del canal gastronómico Cenando con Pablo, han probado esos productos en una nueva entrega de Huffeando con Pablo y se han llevado una sorpresa, no del todo positiva, con uno de ellos: el de pizza.

Un hype no correspondido 

Ese turrón, según explican, está compuesto por choco blanco y mozzarella, mermelada de tomate y albahaca, pesto dulce y los bordes de la pizza, crujientes. "Cuánto hype tengo con este turrón", asegura Palazón antes de hincarle el diente.

"Huele fortísimo, huele a albahaca", dice antes de probarlo y no poder disimular su desilusión: "No me esperaba esto... ¡qué mierda! ¡Perdón! Qué mierda porque lo esperaba mucho este turrón. Sabe a albahaca, no sé a qué sabe. Un pesto raro. A mí no me gusta esto. Que me perdone Dabiz Muñoz, que me gusta su comida, pero le voy a dar un dos a esto. No me gusta nada", admite Palazón. A su lado, Pablo Cabezali respalda esa opinión y también le da un dos: "No me transmite confianza a la hora de comerlo".

El de gofre con pollo, un 2 sobre 10

Antes de eso habían probado el de gofre con pollo, compuesto por gofre caramelizado, caramelo salado, azúcar perlado y el rebozado del pollo frito. "Me viene mucho olor a chocolate con leche. Tiene ahí dentro todo ese relleno de caramelo salado. Me sabe muy químico. No, no. Un 2", sentencia Cabezali.

Algo mejor les resulta el turrón de Nachos TexMex. "Este es muy bonito, comerte algo así, naranja, choca. Sabe a Doritos, a nachos, bien servido. Este sí me mola. Es súper ultra mega empalagoso, pero aquí sí noto algo original y algo chulo. Qué bueno, es súper súper súper denso", describe Palazón. Este turrón también provoca unanimidad entre ambos, ya que los dos le dan un 7,5.

El mejor para Cabezali, el de cookies and cream 

También aprueba el de cookies and cream a la brasa. "Me parece muy chulo cómo se te queda el gusto a humo. Para mí, de hoy, el mejor", dice Pablo, que le da un 8,5. Palazón, en cambio, no está tan convencido y le otorga "un 5 pelado".

