La Mari, de 'Chambao', habla de una forma de Trump que no va a dejar indiferente a nadie
Ha sido en una entrevista en 'El Mundo'.
La Mari, de Chambao, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que ha hablado, además de su disco doble 25º Aniversario y la gira que va a realizar por toda España, de cómo está la situación actual en el mundo, focalizando en todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio tras estallar la guerra de Irán.
La artista malagueña, que ha reflexionado sobre los cambios de opinión diciendo que "aprender también es que hace cinco años pensáramos una cosa sobre un tema y ahora otra distinta", ha defendido el compromiso que ella tiene con ciertos temas.
"Procuro no opinar de nada visceralmente o por enfado, e intento estar informada, pero no siempre se puede. Y, en todo caso, yo no puedo dejar mi compromiso con lo que me inquieta, con lo que veo una injusticia brutal, como puede ser el maltrato animal, las muertes de los niños o el no a la guerra. O defender la igualdad entre hombres y mujeres, que no es más que la igualdad en tratos, en sueldos, en derechos, en el respeto", ha sentenciado.
Así describe a Trump
Entonces y tras mencionar el no a la guerra, ha sido preguntada por lo que le provoca "toda la situación geopolítica tan convulsa" que hay hoy en día.
La Mari ha arremetido contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: "Que ojalá hubiese un alto cargo que pudiese quitar a ese político pelirrojo del cargo que tiene. Hay muchas otras injusticias que llevan a guerras, pero ahora mismo la más preocupante y más destacable es la acción de ese pelirrojo, no digo ni señor porque para mí no merece esa palabra, y no quiero decir ni su nombre. Habría que parar a ese tío".
Habla sobre las injusticias
Además, también ha contestado a los que "dicen que portar la bandera del no a la guerra es lo facilón". "Obviamente, injusticias hay tantas como seres humanos en la faz de la Tierra. Para eso estamos todos, para hablar de todas esas injusticias, pero yo no me puedo poner a hablar de todas las injusticias que hay. Ni estoy bien informada de cada injusticia que ocurre en el mundo, no abarco, no. Yo puedo hablarte de lo que me llega y de lo que más me duele a mí como persona", ha asegurado.
Tras denunciar varios de estos ejemplos, ha acabado con una reflexión: "¿Y por qué no hablas de no sé qué? Pues porque estoy hablando de esto, ya hablaré en otra ocasión de otra cosa. Lo más importante es que cada uno de nosotros nos accionemos".