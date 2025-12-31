Adiós 2025, hola 2026. ¿Y tú, como lo vas a celebrar? ¿Tardevieja o fiestón de cotillón? ¡VOTA!

El 30 de diciembre, durante la celebración de las preuvas.

A pocas horas para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026, las celebraciones y las fiestas han comenzado. Sí, han comenzado porque la tradición de la tardevieja ha llegado para quedarse.

En muchas ciudades y localidades de España, desde la hora de comer, grupos de amigos y familiares toman las calles y los bares para adelantar la celebración sin trasnochar en exceso. Un plan ideal, en principio, para las familias con niños pero que gana adeptos entre la generación Z.

Claro que esta nueva costumbre de celebrar por la tarde no está reñida con los tradicionales cotillones que convierten la madrugada del 1 de enero en un trasiego de lentejuelas, tacones, pajaritas, copas de cava, matasuegras y confeti. Y sí, un año más, será la mejor noche para el sector del ocio nocturno.

Y tú, ¿cómo vas a despedir 2025 y recibir 2026?

*Pincha aquí para votar si no ves la encuesta correctamente.