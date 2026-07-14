IQOS lanza REMIX, una nueva edición limitada para cambiar el ritmo y disfrutar

IQOS, la marca para usuarios adultos de productos con nicotina que impulsa un futuro libre de humo, presenta REMIX, su nueva edición limitada. Este modelo está inspirado en esa energía única que transforma el verano, ese momento del año en el que cambian los ritmos y los planes e invita a improvisar más, a descubrir nuevos lugares y a reinterpretar lo cotidiano desde una mirada más libre, creativa y espontánea.

“Tu verano en modo remix”

REMIX IQOS está inspirado visualmente en el universo del remix —entendido como mezcla de referencias, estímulos y emociones— y apuesta por una estética contemporánea y vibrante, marcada por degradados dinámicos, reflejos holográficos y acabados metálicos que trasladan la energía de los festivales, las noches de verano y los destinos costeros al diseño del dispositivo.

Bajo el claim “Tu verano en modo REMIX”, la nueva edición limitada invita a los usuarios adultos a cambiar el ritmo y dejarse llevar por nuevas experiencias. "Porque el verano nunca llega en silencio: llega con una nueva luz, una nueva energía y esa sensación de que, cuando cambia la energía, también cambia la forma de vivir cada momento", escriben desde la marca.

El IQOS REMIX estará disponible en toda la familia IQOS ILUMA i, IQOS ILUMA i PRIME, IQOS ILUMA i e IQOS ILUMA i ONE, acompañada además de accesorios exclusivos diseñados para potenciar la personalización y adaptar el dispositivo al estilo de cada usuario adulto. Cubiertas holográficas, carcasas laterales de aluminio, deco patches y sets de aros completan una propuesta inspirada en la estética visual del verano y la cultura musical contemporánea. Una edición limitada que continúa con la tecnología de IQOS ILUMA i basada en el calentamiento de tabaco por inducción (calentando el tabaco desde el interior sin generar humo, ceniza y produciendo menos olor que los cigarrillos); todo ello sin el uso de líquidos, sino unidades de tabaco concebidas para calentar.

Además, desde el 1 de junio hasta el 15 de julio, la marca activará un descuento de 20 euros en los dispositivos IQOS ILUMA i y IQOS ILUMA i ONE. Esta promoción estará disponible en todos los canales y puntos de venta tanto para aquellos que quieran hacer el cambio como para los ya usuarios de IQOS.

La agenda IQOS para este verano

Pero REMIX va mucho más allá de una edición limitada. Este verano, IQOS desplegará su universo creativo en algunos de los principales destinos turísticos y culturales del país a través de pop-ups, colaboraciones musicales, activaciones especiales y experiencias inspiradas en la música, la creatividad y las nuevas formas de vivir el verano.

De junio a septiembre, la marca estará presente en distintos destinos de costa y enclaves culturales del país como Formentera, Ibiza, Jávea, Alicante, Málaga, Marbella, Bilbao, Valencia o Costa Brava. Para saber más, IQOS ha creado una landing page en donde los usuarios adultos podrán ver la agenda de IQOS mes a mes para este verano a lo largo de 11 ciudades españolas en las que el universo IQOS vibrará en modo REMIX. Esta información también estará disponible a través de su perfil en Instagram (@iqos_esp).

Espacio IQOS en el Madcool. IQOS

Además, IQOS reforzará su presencia en festivales como Festival de Les Arts Valencia (5 y 6 de junio) Mad Cool Festival Madrid (del 8 al 11 de julio), o Brunch Electronik Barcelona (23 y 30 de agosto, y 6 de septiembre), llevando el universo REMIX a algunos de los encuentros musicales más relevantes del verano.

La marca estará presente también en celebraciones locales y citas culturales como San Juan en Alicante (8-30 de junio), la Feria de Málaga (del 15 al 22 de agosto) o la Semana Grande de Bilbao (del 22 al 30 de agosto), donde desplegará experiencias vinculadas a la música, la gastronomía y el entretenimiento, siempre con las IQOS Boutique o Pop-up Stores de verano como epicentro de las celebraciones para el usuario adulto local.