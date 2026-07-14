Sandra, vuelve a la ciudad tras un año en un pueblo de 100 habitantes: "Me gusta estar sola, pero he aprendido que necesito comunidad"

Cada vez más personas se marchan desde la ciudad a zonas rurales despobladas en búsqueda de tranquilidad y, por supuesto, de un precio de la vivienda más asequible. Sin embargo, esa vida más solitaria, en la que se está en contacto permanente con menos personas de lo que se está acostumbrado, hace que haya gente que decida dar marcha atrás y regresar a la ciudad.

Es el caso de Sandra, una creadora de contenido que ha estado un año viviendo en un pueblo de 100 habitantes y ha vuelto a la ciudad. Desde su nuevo lugar de residencia, Valladolid, la joven ha explicado en su canal de YouTube Sand in the sun qué es lo que ha aprendido tras ese año viviendo en un municipio de poca población.

"Lo que más me ha marcado ha sido aprender a tener una vida más tranquila. Es lo que estoy persiguiendo también aquí. Pese a vivir en una ciudad, quiero mantener la manera de ver la vida que desarrollé en un pueblo tan pequeño. Quiero mantenerlo viva donde viva el resto de mi vida", ha explicado Sandra.

Además, otro de los principales aprendizajes que ha extraído la joven de su experiencia viviendo en un pueblo de 100 habitantes es que, aunque se considera una persona independiente, a veces la compañía es necesaria.

El dilema de la soledad

"Por mucho que sé estar sola y vivir sola, me gusta también estar acompañada. No es solo que me guste, para mí al menos es necesario. No debo olvidarme de que aunque me guste estar sola y disfrute de mi tiempo sola, también necesito gente, comunidad, apoyo…", ha expresado la creadora de contenido.

En ese sentido, la joven ha subrayado que "no todo es blanco o negro. Yo siempre he sido una persona muy independiente. Siempre he creído que puedo hacerlo todo sola y este año he aprendido que no. Que sí puedo, pero hay veces que no quiero y necesito un apoyo emocional. Para hacer cualquier tipo de plan, a veces me apetece ir sola y a veces no. Lo que he aprendido este año es que quiero poder elegir".