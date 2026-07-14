Josep Pedrerol dice adiós a Atresmedia 13 años después

Josep Pedrerol abandona Atresmedia después de 13 años. El grupo audiovisual ha publicado un comunicado en el que agradece al periodista deportivo y mítico presentador de televisión sus años de trayectoria en el grupo y reconoce que ha liderado durante más de una década "uno de los proyectos más exitosos y reconocibles de la televisión deportiva en España".

"Pedrerol se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo, al frente de El Chiringuito, un formato que ha logrado conectar con millones de espectadores y seguidores a través de una propuesta única basada en la actualidad, el análisis, el debate y la pasión por el deporte", expresan en dicho comunicado.

Pedrerol, además, finaliza su etapa al frente del informativo deportivo Jugones, de La Sexta. El vínculo se dará oficialmente por cerrado el próximo lunes 20 de junio con un especial de la final del Mundial.

Un final de mutuo acuerdo

El comunicado deja claro que el final de la relación es de mutuo acuerdo. Pedrerol señala que "han sido 13 años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad": "Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva".

El director general de Atresmedia Audiovisual, José Antonio Antón, se ha pronunciado al respecto: "Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda el futuro".

Según publica el Diario AS, todas las papeletas apuntan a que la nueva etapa de Pedrerol pasa por Mediaset para liderar un nuevo programa en Cuatro o Telecinco. Dicho diario destaca que hace unos meses la Televisión Pública Española (TVE) intentó fichar al presentador.