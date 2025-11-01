Medios extranjeros se hacen eco del restaurante español con la hamburguesa más cara del mundo resultado de 8 años de investigación

La gastronomía española vuelve a captar la atención del mundo, esta vez por una creación tan sorprendente como exclusiva: la hamburguesa más cara del planeta, elaborada en el restaurante Asador Aupa, ubicado en Cabrera de Mar, Cataluña.

Según informó el medio especializado Oddity Central, este lujoso plato es el resultado de ocho años de investigación y experimentación llevados a cabo por los chefs del restaurante, conocido por su cocina vasca de alto nivel.

A diferencia de otros platos de lujo que justifican su precio con ingredientes extravagantes como el oro comestible o trufas exóticas, esta hamburguesa basa su valor en la excepcional calidad de sus productos y en una experiencia gastronómica diseñada para algunos privilegiados.

Un lujo reservado para unos pocos

El creador de esta propuesta es el chef gastronómico Bosco Jiménez, conocido como @BdeVikingo, quien fundó Asador Aupa con una filosofía clara: “el verdadero lujo debe ser raro y no fácilmente accesible”. Por eso, la hamburguesa no aparece en el menú ni puede pedirse mediante reserva estándar. Solo se sirve por invitación personal a un reducido grupo de comensales que disfrutan de una velada privada en un comedor exclusivo del restaurante.

La receta exacta se mantiene en estricto secreto, pero se sabe que combina tres de los cortes de carne de res más selectos del mundo, un queso europeo de producción limitada y una salsa especial elaborada con licores de alta gama. En la web la describen como: "Las tres mejores carnes del mundo, el queso más exclusivo de Europa y una salsa a base de un espirituoso de lujo".

Un nuevo récord mundial

Con un precio de 9.450 euros, la creación de Asador Aupa supera a la anterior poseedora del récord, la hamburguesa “Golden Boy”, y se posiciona como la más cara del mundo tanto por su coste como por la experiencia que ofrece.

La noticia ha causado sensación en medios internacionales y redes sociales, donde muchos usuarios se debaten entre la admiración y la incredulidad. Mientras algunos destacan la innovación y la dedicación detrás del proyecto, otros se preguntan si realmente puede justificarse un precio tan elevado por una comida.