La reina Letizia insiste en el poder de la lectura: "Todos los caminos, al final, Calisto, llevan a los libros"

La reina ha presidido el acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental.

Mila Fernández
La reina Letizia en el acto institucional por el Dia Mundial de la Salud Mental.Pablo Cuadra

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y, como ya viene siendo habitual en los últimos años, la reina Letizia ha presidido el acto institucional organizado en Madrid por la Confederación de Salud Mental que ha estado dedicado a las catástrofes, guerras y emergencias.

Durante el acto, la reina Letizia ha tomado la palabra y en un discurso que se ha prolongado durante cuatro minutos ha vuelto a mostrar su interés por la salud mental a nivel general, pero ha hecho especial hincapié en los problemas que afrontan los damnificados por las inundaciones, incendios o terremotos.

Y tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar de la salud mental de los jóvenes y la relación adolescentes-redes sociales-salud mental. Por ello ha querido destacar lo que Calixto Herrera, psicopedagogo de la escuela pública canaria, planteó en un acto también organizado por la confederación de salud mental el pasado miércoles: "Siento que los adolescentes están perdiendo la capacidad de narrar, de poner palabras cuando se está pasando por una situación tan extrema".

  Para asistir al acto organizado por la Confederacón de Salud Mental, la reina ha estrenado un vestido de Adolfo Domínguez que ya habíamos visto a Leonor en otro color.Pablo Cuadra

Esto llevó la reina a una reflexión que ha querido compartir en ese acto: "¿Qué sucede cuando no puedes poner palabras a lo que sientes, a lo que duele, a la pérdida o a la incertidumbre? Pensaba yo, ¿qué herramienta existe para aprender a narrar, para seguir encontrando palabras? ¿Qué herramientas se os ocurre que es bueno para eso?".

Y sí, ha confirmado lo que todo el mundo pensaba: "Leer libros que, además, tiene detrás toda la literatura neurocientífica que avala la mejora, entre otras muchas, de la función cognitiva. Así que, todos los caminos, al final, llevan a los libros", ha concluido.

Letizia, gran aficionada a la lectura, ha vuelto a reivindicar los beneficios de la lectura en los más jóvenes, como ya hiciese con los alumnos del colegio de Rincón de Soto (La Rioja) durante la inauguración del curso escolar el pasado 25 de septiembre, en plena polémica por las declaraciones de María Pombo.

