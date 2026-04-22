Los expertos coinciden: los perfumes "dupe" que arrasan online contienen orina de caballo, metanol y hasta anticongelante

El auge del cuidado personal impulsado sobre todo por las redes sociales, ha hecho que la gente se obsesione con comprar productos de skincare. Además, no vale cualquiera, tiene que ser de gama alta y por tanto de un precio elevado. El problema es que muchos no se pueden permitir dichos productos y se decantan por comprar sus copias en tiendas online.

Esto no solo pasa con las cremas, también ocurre lo mismo con los perfumes ya que oler bien es más que una cuestión estética, es una herramienta clave para la autoestima, las relaciones sociales e incluso el éxito profesional.

Según diversos estudios, el aroma personal influye directamente en cómo nos perciben y en nuestro propio estado emocional. Esto se debe a que el sentido del olfato está estrechamente vinculado al cerebro y a la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que son las responsables de la sensación de bienestar.

El problema de las copias baratas

La proliferación de perfumes dupe o copias baratas, arrasan en redes sociales y plataformas de comercio electrónico. A medida que los precios de las fragancias originales no paran de subir, en algunos casos duplicándose en la última década, muchos consumidores buscan alternativas más económicas. Pero este simple ahorro podría esconder un riesgo para la salud.

Según advierten expertos del sector y organismos de control, algunos de estos perfumes falsificados contienen ingredientes alarmantes. Entre ellos se han detectado orina de caballo, disolventes industriales, metanol, ftalatos e incluso anticongelante. Sustancias que, además de resultar desagradables, pueden ser perjudiciales para la piel y la salud.

Ningún control de calidad

La principal diferencia entre estos productos y las fragancias originales o imitaciones legales radica en la falta total de regulación. "No hay control de calidad ni trazabilidad de los ingredientes", explica Noor Khan, perfumista y cofundador de la comunidad de fragancias Juice a The Independent. Esto significa que el consumidor, en muchos casos, se está aplicando en la piel una mezcla completamente desconocida.

Para saber cómo es la calidad de un producto las autoridades han destacado varias características que comparten posibles falsificaciones o copias: precios excesivamente bajos, vendedores sin identidad de marca, embalajes deficientes o con errores ortográficos, y productos descritos como "tester" o "sin caja" con grandes descuentos.

De qué alternativas fiarse

Aunque oler bien pueda mejorar el estado de ánimo, reforzar la confianza y dejar una impresión positiva en los demás, elegir el perfume adecuado no debería de hacerse sin saber realmente qué contienen ni cómo pueden afectar a la salud.

A pesar de este panorama, existen alternativas seguras. Algunas marcas han apostado por fragancias más asequibles sin renunciar a la calidad, y hay firmas especializadas en perfumes inspirados que cumplen con normativas y controles sanitarios. Los expertos recomiendan comprar siempre a distribuidores autorizados o directamente a las marcas para garantizar la seguridad del producto.