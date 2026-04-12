Italia cambia las normas y empieza a combatir la cosmeticorexia que ataca a niñas y adolescentes: "Hay un problema social"

Una niña pequeña sonriente, con una toalla enrollada alrededor de la cabeza, se mira al espejo mientras se aplica crema hidratante en la cara.

El cuidado de la piel es esencial y una rutina adecuada que incluya limpieza, hidratación y protección solar previene enfermedades como el cáncer de piel y el envejecimiento prematuro, además de mejora la autoestima y la salud en general.

La protección solar es importante desde la infancia, pero se vuelve fundamental establecer una rutina constante a partir de los 20-25 años, según los expertos. Sin embargo, con las redes sociales se han empezado a observar cómo niños y sobre todo niñas han incorporado en sus rutinas productos no aptos para su piel ni para su infancia.

Italia ha encendido las alarmas ante esta situación causada por el crecimiento de la llamada "cosmeticorexia", una obsesión por el cuidado excesivo de la piel con productos, inapropiados para la edad o con un uso compulsivo que cada vez afecta más a niñas y adolescentes.

Este fenómeno, impulsado por influencers en las redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube, ha llevado a las autoridades a iniciar investigaciones y a plantear nuevas normas para frenar el marketing de cosméticos dirigido a menores.

Influencers y rutinas para menores

Este tipo de contenidos donde los influencers se dirigen a un público muy joven promocionando productos no aptos para su piel ha generado preocupación por el impacto que puede tener en niños cada vez más jóvenes.

Ante esta situación, según el Fiancial Times, el organismo italiano de control de la competencia ha abierto una investigación sobre Sephora y la marca Benefit Cosmetics por la posible promoción "insidioso" de productos para el cuidado de la piel dirigido a niñas pequeñas. Es la primera vez que llevan a cabo una investigación los reguladores europeos sobre esta supuesta práctica.

Por qué preocupa la cosmeticorexia

El psicólogo y Alberto Stefana, explica en un artículo sobre la cosmerorexia, que cada vez más adolescentes se obsesionan con alcanzar una piel perfecta y son incapaces de aceptar pequeñas imperfecciones.

"Hay pacientes jóvenes que no quieren salir con sus amigos porque su piel no es perfecta", señala, advirtiendo de que esto puede afectar al desarrollo de una identidad sana. Esto puede no sonar novedoso, ya que, en términos generales, en la adolescencia se le da mucha importancia a la apariencia física y es donde más complejos se desarrollan, pero ahora las consecuencias no son solo psicológicas.

El dermatólogo Giovanni Damiani afirma haber detectado un aumento de casos de dermatitis de contacto en niñas de entre 8 y 16 años. Muchas de ellas utilizaban varios productos con ingredientes activos potentes, como retinol o corticosteroides, comercializados como tratamientos para imperfecciones.

"Me quedé impactado: esos productos cuestan muchísimo, así que eso significa que los padres lo permiten", señala el especialista, que vincula el fenómeno al marketing agresivo y a la presión estética cada vez más temprana.

Europa pide normas más estrictas

La preocupación también llega a Reino Unido, donde la organización Save Face ha solicitado una legislación que restrinja la venta a menores de 18 años de productos con ingredientes activos fuertes como retinoides y ácidos. Su director, Ashton Collins, considera que el entorno actual es "demasiado tóxico" para niños y adolescentes.

En Italia, la asociación de consumidores Codacons lleva casi dos años reclamando medidas contra el marketing cosmético dirigido a menores en redes sociales. Su abogado, Vincenzo Rienzi, lo resume con claridad: "Hay un problema social. Un niño en crecimiento no debería preocuparse por verse más guapo o más delgado con productos cosméticos".

Marketing y diseños infantiles

Los críticos también señalan que algunas marcas utilizan envases con colores pastel, formas llamativas o diseños infantiles que atraen a menores, incluso cuando los productos contienen ingredientes pensados para adultos. Esto puede generar confusión entre los padres y fomentar la idea de que estas rutinas son inocuas.

El fenómeno recuerda al de los llamados "Sephora Kids" o "niños Sephora" surgido en Estados Unidos, donde preadolescentes acudían a centros comerciales en busca de cosméticos de lujo influenciados por redes sociales. La tendencia se ha extendido a Europa, impulsada por vídeos virales y la creciente normalización del skincare entre menores.