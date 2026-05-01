Marta Barranco, psicóloga: "Si una persona intenta quedar siempre por encima tuya significa que no puede o no sabe quererte bien"

Dicen que el amor ciega, y esto no siempre es una exageración. A veces, lo que sentimos nos empuja a justificar actitudes que, vistas desde fuera, resultarían difíciles de aceptar. Hay relaciones que se sienten intensas o inevitables, pero que poco a poco terminan pesando más de lo que aportan. Entre dudas, reproches y la sensación constante de no estar a la altura, muchas personas acaban normalizando dinámicas que en realidad desgastan.

Es ahí donde surgen voces como la de Marta Barranco, que invitan a mirar más allá de lo que sentimos y preguntarnos cómo nos están queriendo de verdad. La psicóloga y terapeuta de parejas ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok en el que habla de que hay relaciones que no sostienen, sino que desgastan. En su testimonio, la autora advierte que el problema no siempre es la falta de amor, sino la forma en que ese amor se expresa.

En la publicación, Marta describe varios patrones que, según explica, revelan que alguien “no puede quererte bien”: ignorar los conflictos, minimizar lo que duele, no respetar los límites o volver una y otra vez a conductas que la otra persona ya ha señalado como dañinas. “El amor no debería sentirse como una prueba constante donde tú tienes que esforzarte lo máximo para que la otra persona te quiera”, resume.

Señales a las que prestar atención

Uno de los primeros patrones que señala Marta es la forma en la que algunas personas gestionan el conflicto: lejos de afrontarlo, optan por restarle importancia. “Cada vez que hay un problema, lo ignora, lo minimiza, te culpa o hace como que no existe”, explica. Este tipo de dinámicas no solo impiden resolver lo que ocurre, sino que acaban generando una sensación de soledad dentro de la propia relación.

Otro aspecto clave tiene que ver con el respeto emocional y los límites. Según la psicóloga, cuando alguien expresa algo que le hace sentir mal, lo esperable es que la otra persona lo tenga en cuenta. Sin embargo, en estas relaciones ocurre lo contrario. “Cuando tú le expresas algo que te molesta, no lo respeta… e incluso a veces llega a hacerte sentir culpable por poner límites”, explica sobre una reacción que invalida emociones y hace dudar a la otra persona.

Marta también pone el foco en una actitud competitiva que sustituye al apoyo mutuo. En lugar de acompañar o construir en equipo, hay quien compara, critica o intenta imponerse. "Si una persona intenta quedar siempre por encima tuya significa que no puede o no sabe quererte bien", señala. Esta necesidad de superioridad no solo aparece en momentos positivos, sino también en los conflictos, donde en lugar de buscar soluciones conjuntas se prioriza “ganar” la discusión.

Por último, la experta advierte sobre una de las sensaciones más desgastantes: sentir que el amor hay que ganárselo constantemente. “Te hace sentir que tienes que hacer cosas para que la otra persona te elija”, explica, haciendo referencia a un tipo de vínculo donde el afecto no es estable. “Por eso no solo hay que tener en cuenta cuánto siento yo que me quiere la otra persona, sino cómo me quiere y si esa forma de querer a mí me va bien”, sentencia la experta.