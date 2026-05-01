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Marta Barranco, psicóloga: "Si una persona intenta quedar siempre por encima tuya significa que no puede o no sabe quererte bien"
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Marta Barranco, psicóloga: "Si una persona intenta quedar siempre por encima tuya significa que no puede o no sabe quererte bien"

“El amor no debería sentirse como una prueba constante”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un marido gritando a su pareja en el sofá de casa, quien lo ignora y se lleva las manos a la cabeza con frustración.
Una pareja discutiendo en el sofá de casa.Getty Images

Dicen que el amor ciega, y esto no siempre es una exageración. A veces, lo que sentimos nos empuja a justificar actitudes que, vistas desde fuera, resultarían difíciles de aceptar. Hay relaciones que se sienten intensas o inevitables, pero que poco a poco terminan pesando más de lo que aportan. Entre dudas, reproches y la sensación constante de no estar a la altura, muchas personas acaban normalizando dinámicas que en realidad desgastan.

Es ahí donde surgen voces como la de Marta Barranco, que invitan a mirar más allá de lo que sentimos y preguntarnos cómo nos están queriendo de verdad. La psicóloga y terapeuta de parejas ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok en el que habla de que hay relaciones que no sostienen, sino que desgastan. En su testimonio, la autora advierte que el problema no siempre es la falta de amor, sino la forma en que ese amor se expresa.

En la publicación, Marta describe varios patrones que, según explica, revelan que alguien “no puede quererte bien”: ignorar los conflictos, minimizar lo que duele, no respetar los límites o volver una y otra vez a conductas que la otra persona ya ha señalado como dañinas. “El amor no debería sentirse como una prueba constante donde tú tienes que esforzarte lo máximo para que la otra persona te quiera”, resume.

Señales a las que prestar atención

Uno de los primeros patrones que señala Marta es la forma en la que algunas personas gestionan el conflicto: lejos de afrontarlo, optan por restarle importancia. “Cada vez que hay un problema, lo ignora, lo minimiza, te culpa o hace como que no existe”, explica. Este tipo de dinámicas no solo impiden resolver lo que ocurre, sino que acaban generando una sensación de soledad dentro de la propia relación.

Otro aspecto clave tiene que ver con el respeto emocional y los límites. Según la psicóloga, cuando alguien expresa algo que le hace sentir mal, lo esperable es que la otra persona lo tenga en cuenta. Sin embargo, en estas relaciones ocurre lo contrario. “Cuando tú le expresas algo que te molesta, no lo respeta… e incluso a veces llega a hacerte sentir culpable por poner límites”, explica sobre una reacción que invalida emociones y hace dudar a la otra persona.

Marta también pone el foco en una actitud competitiva que sustituye al apoyo mutuo. En lugar de acompañar o construir en equipo, hay quien compara, critica o intenta imponerse. "Si una persona intenta quedar siempre por encima tuya significa que no puede o no sabe quererte bien", señala. Esta necesidad de superioridad no solo aparece en momentos positivos, sino también en los conflictos, donde en lugar de buscar soluciones conjuntas se prioriza “ganar” la discusión.

Por último, la experta advierte sobre una de las sensaciones más desgastantes: sentir que el amor hay que ganárselo constantemente. “Te hace sentir que tienes que hacer cosas para que la otra persona te elija”, explica, haciendo referencia a un tipo de vínculo donde el afecto no es estable. “Por eso no solo hay que tener en cuenta cuánto siento yo que me quiere la otra persona, sino cómo me quiere y si esa forma de querer a mí me va bien”, sentencia la experta.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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