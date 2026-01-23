El drama de la generación Z en EEUU: aprueban una ley de urgencia porque los jóvenes no saben firmar cheques ni hipotecas

Estados Unidos ha aprobado una nueva ley educativa de urgencia para reintroducir la enseñanza de la escritura cursiva en las escuelas públicas ante una realidad que preocupa a autoridades y educadores: una parte significativa de los jóvenes de la generación Z no sabe firmar cheques, hipotecas ni documentos legales básicos.

La medida se ha adoptado en el estado de Nueva Jersey, donde más de 300.000 alumnos de primaria volverán a aprender escritura cursiva a partir del próximo curso. La norma, firmada por el gobernador saliente Phil Murphy, obliga a impartir esta enseñanza entre tercero y quinto grado, después de que desapareciera de los planes de estudio hace más de una década.

La cursiva fue eliminada en muchos estados a partir de 2010, cuando los Estándares Estatales Básicos Comunes dejaron de exigirla. Como consecuencia, una generación educada casi exclusivamente con pantallas ha llegado a la edad adulta sin dominar una habilidad considerada esencial. Legisladores estatales alertaron de que muchos jóvenes no saben firmar una licencia de conducir, un contrato hipotecario o un cheque, lo que ha generado un problema práctico y legal.

Desde el Gobierno de Nueva Jersey defienden que la ley no responde a la nostalgia, sino a una necesidad real. Murphy ha subrayado que aprender cursiva permitirá a los estudiantes leer documentos fundacionales del país, como la Constitución, y afrontar tareas cotidianas de la vida adulta. Además, ha destacado sus beneficios cognitivos, como la mejora de la memoria, la comprensión lectora y la motricidad fina.

La reintroducción de la cursiva se enmarca en un plan más amplio para reducir la dependencia de la tecnología en las aulas. El estado también prevé implantar una prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros educativos, en un intento de combatir las distracciones y el aumento del fraude académico vinculado a la inteligencia artificial.

Educadores y responsables del sistema educativo respaldan la iniciativa. El comisionado de Educación de Nueva Jersey, Kevin Dehmer, ha señalado que la escritura a mano refuerza habilidades básicas de aprendizaje y aumenta la confianza del alumnado. Otros legisladores coinciden en que escribir a mano sigue siendo una herramienta clave, incluso en un entorno cada vez más digital.

Nueva Jersey no es un caso aislado. Estados como California y New Hampshire ya han aprobado medidas similares, lo que apunta a un cambio de tendencia en el sistema educativo estadounidense: recuperar habilidades básicas que se daban por perdidas para preparar mejor a los jóvenes para la vida adulta.