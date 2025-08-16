Un estudio reciente analiza las fresas de diferentes países y realiza un hallazgo alarmante con las españolas

Un análisis de la revista alemana Öko Test ha encendido las alarmas: las fresas importadas desde España encabezan la lista europea en presencia de pesticidas. Dicha investigación pone el foco sobre Huelva, apuntando a casos de uso masivo de pesticidas y otros productos químicos.

El estudio, realizado en Alemania, detectó que 8 de las 14 muestras analizadas contenían residuos de fungicidas e insecticidas prohibidos, lo que plantea serias preocupaciones para la salud pública y el medio ambiente. Dichas sustancias identificadas fueron el ciflumetofeno y el bupirimato.

Los investigadores descubrieron que las fresas españolas presentaban niveles de sustancias químicas que superan los estándares de seguridad alimentaria. Entre los compuestos hallados figuran pesticidas que han sido prohibidos en la Unión Europea por su impacto potencial en el sistema nervioso, el desarrollo hormonal y la biodiversidad.

Agricultura intensiva y sus consecuencias

Según el informe, los métodos de cultivo intensivo empleados en España —que implican un uso masivo de agua y químicos— podrían ser el origen de esta alta concentración de pesticidas que tanto preocupa.

Además, esta práctica además de comprometer la salud de los consumidores, también amenaza los acuíferos y reduce la biodiversidad local, afectando al equilibrio de los ecosistemas.

Los expertos recomiendan priorizar fresas de temporada y de origen orgánico para minimizar la exposición a estos químicos. Además, aconsejan lavar bien la fruta antes de su consumo para reducir la presencia de residuos en la superficie.