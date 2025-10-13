Eurovisión retrasa de nuevo a diciembre el debate sobre la participación de Israel por el proceso de paz abierto

La representante de Israel en Eurovisión 2025, Yuval Raphael, con una bandera de su país, tras el show del 16 de mayo.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) da marcha atrás y ya no forzará en noviembre una votación para decidir sobre la posible participación de Israel en el próximo festival de Eurovisión. En su lugar, tal como estaba previsto inicialmente, "se debatirá" esta cuestión en la reunión anual ordinaria del organismo, que se llevará a cabo en Londres el 4 y 5 de diciembre.

Según publica el medio austriaco derstandard.at y avanzan periodistas de The New York Times como Alex Marshall, la decisión habría sido adoptada este lunes por el Consejo Ejecutivo de la UER tras el proceso de paz abierto entre Israel y Hamás que ha desembocado, por el momento, en un alto el fuego en la zona y el intercambio de rehenes y prisioneros.

La UER admite que "existe una clara necesidad de organizar un debate abierto entre sus miembros sobre la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026". Pero, tras los últimos acontecimientos en Oriente Próximo, el consejo decidió incluir el tema en el orden del día de la Asamblea General ordinaria de invierno que se celebrará en diciembre, "en lugar de convocar una reunión extraordinaria con antelación".

El medio austriaco no confirma, sin embargo, si habrá una votación de todos los miembros de la UER para decidir sobre la participación de Israel, como se había rumoreado de cara a la reunión de noviembre, o si el asunto quedará en una mera discusión sin un carácter vinculante.

Hasta cinco países, entre ellos España, han anunciado en estos dos últimos meses que no participarán en Eurovisión 2026 si Israel acaba compitiendo por el micrófono de cristal. En el caso de RTVE, esta salida estaba supeditada a que Israel hiciera acto de presencia en Viena "mientras persista la masacre en Gaza", como indica la noticia publicada en su propio site.

Una medida de presión que obligó a la UER a anticipar un mes el debate sobre la participación de la KAN israelí en el concurso. Por otro lado, países como Alemania o el anfitrión del concurso, Austria, manifestaron su deseo de contar con Israel el próximo año. “Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí”, dijo hace unos días el canciller alemán, Friedrich Merz.

Qué implicaría la salida de España de Eurovisión

La decisión de RTVE de irse de Eurovisión si compite Israel supondría un revés para la UER. La cadena española forma parte del denominado 'Big5', el 'club' de países que más dinero aporta para poder celebrar el festival al margen del anfitrión. En 2024, los derechos de retransmisión del certamen conllevaron para RTVE un desembolso de 334.432 euros.

Además, España es - en términos estrictamente numéricos - el tercer país que más audiencia aporta al festival, con casi seis millones de espectadores. Sobre el total de los datos de audiencia de la final de 2025, representa un 10% de la suma final de televidentes.