Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Eurovisión retrasa de nuevo a diciembre el debate sobre la participación de Israel por el proceso de paz abierto
en directo
Trump pide que se indulte a Netanyahu en sus causas por corrupción. Sigue la cumbre sobre la paz en Gaza

Eurovisión

Eurovisión retrasa de nuevo a diciembre el debate sobre la participación de Israel por el proceso de paz abierto

La UER había adelantado la reunión a noviembre tras la presión de varias cadenas públicas, entre ellas RTVE, de abandonar el concurso. Con el alto el fuego en marcha, la organización discutirá sobre este asunto el 4 y 5 de diciembre y ya no es seguro que haya votación. 

Javier Escartín
Javier Escartín
La representante de Israel en Eurovisión 2025, Yuval Raphael, con una bandera de su país, tras el show del 16 de mayo.Jens Büttner / picture alliance via Getty Images

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) da marcha atrás y ya no forzará en noviembre una votación para decidir sobre la posible participación de Israel en el próximo festival de Eurovisión. En su lugar, tal como estaba previsto inicialmente, "se debatirá" esta cuestión en la reunión anual ordinaria del organismo, que se llevará a cabo en Londres el 4 y 5 de diciembre.

Según publica el medio austriaco derstandard.at y avanzan periodistas de The New York Times como Alex Marshall, la decisión habría sido adoptada este lunes por el Consejo Ejecutivo de la UER tras el proceso de paz abierto entre Israel y Hamás que ha desembocado, por el momento, en un alto el fuego en la zona y el intercambio de rehenes y prisioneros. 

La UER admite que "existe una clara necesidad de organizar un debate abierto entre sus miembros sobre la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026". Pero, tras los últimos acontecimientos en Oriente Próximo, el consejo decidió incluir el tema en el orden del día de la Asamblea General ordinaria de invierno que se celebrará en diciembre, "en lugar de convocar una reunión extraordinaria con antelación". 

El medio austriaco no confirma, sin embargo, si habrá una votación de todos los miembros de la UER para decidir sobre la participación de Israel, como se había rumoreado de cara a la reunión de noviembre, o si el asunto quedará en una mera discusión sin un carácter vinculante. 

Hasta cinco países, entre ellos España, han anunciado en estos dos últimos meses que no participarán en Eurovisión 2026 si Israel acaba compitiendo por el micrófono de cristal. En el caso de RTVE, esta salida estaba supeditada a que Israel hiciera acto de presencia en Viena "mientras persista la masacre en Gaza", como indica la noticia publicada en su propio site

Una medida de presión que obligó a la UER a anticipar un mes el debate sobre la participación de la KAN israelí en el concurso. Por otro lado, países como Alemania o el anfitrión del concurso, Austria, manifestaron su deseo de contar con Israel el próximo año. “Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí”, dijo hace unos días el canciller alemán, Friedrich Merz.

Qué implicaría la salida de España de Eurovisión

La decisión de RTVE de irse de Eurovisión si compite Israel supondría un revés para la UER. La cadena española forma parte del denominado 'Big5', el 'club' de países que más dinero aporta para poder celebrar el festival al margen del anfitrión. En 2024, los derechos de retransmisión del certamen conllevaron para RTVE un desembolso de 334.432 euros.

Además, España es - en términos estrictamente numéricos - el tercer país que más audiencia aporta al festival, con casi seis millones de espectadores. Sobre el total de los datos de audiencia de la final de 2025, representa un 10% de la suma final de televidentes.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 