Expertos en realeza prueban el vino rosado de Meghan Markle: "Tiene un regusto..."

El pasado 1 de julio Meghan Markle lanzó su vino y fue todo un éxito. La duquesa de Sussex, de 43 años, anunció vía Instagram que su rosado Napa Valley 2023, elaborado en California, se había agotado en menos de una hora. Entre los afortunados están los expertos en Casa Real del periódico Daily Mail, que, vídeo de por medio, han probado la bebida y han dejado clara su opinión.

Abre la veda Richard Eden, editor del diario, que se puede ver claramente cómo no tarda en arrugar la nariz para sentenciar: "Al principio es algo dulce, pero con un regusto amargo". "Ahora, Richard", respondió con sarcasmo Luke Blackall, presentador del programa de esta semana. "No sé de qué me estás hablando". "De verdad", insiste Richard. "Tiene un regusto bastante desagradable".

A continuación es el turno de Charlotte Griffiths, editora general del Mail on Sunday. "¿Probarías el vino de Meghan? Sí o no. Es bastante fuerte, ¿verdad?", le pregunta. "Tiene un 14,5% de alcohol, bastante para un rosado". "La verdad es que no bebo", respondió Charlotte. "Así que tomaré un sorbo y me emborracharé completamente porque no me queda tolerancia y tiene un 14,5%". Llevándose la copa a los labios y dando un pequeño sorbo, Charlotte dijo: "¡Dios mío, cómo lo echaba de menos! Quizás vuelva a beber. ¡Han pasado unos cinco años!".

Entrando en más detalles, dijo: "Es fuerte y está bien. Está bien". "Me veo poniéndolo sobre la mesa". "Todos mis amigos se negarían a beberlo, pero creo que es un complemento elegante para una mesa. ¿A quién no le apetece una copa de rosado bien frío?", sentencia.