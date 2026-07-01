Funciona incluso en verano: cómo mantener las moscas alejadas de tu casa para siempre

El verano no solo es sinónimo de la subida de temperaturas, sino también de una mayor presencia de insectos, como pueden ser las moscas o los mosquitos. Afortunadamente, existen varios trucos sencillos y al alcance de todos con los que se pueden mantenerlas alejadas de casa para siempre.

El primero de ellos se centra en la prevención. Para ello, saca la basura a la calle a diario y aléjala siempre de la entrada. Además, se recomienda enjuagar las latas, limpiar los envases que tengas pensado tirar al cubo y limpiar los desagües con un cepillo largo.

Otro consejo es mantener las habitaciones bien ventiladas, si puede ser con un ventilador, pues las moscas odian las corrientes de aire. Además de estos trucos, también está uno que todo el mundo conoce y que resulta bastante útil: el clásico matamoscas.

"Es un método eficaz y sin pesticidas", señala Elmer Gray, entomólogo e investigador de la Universidad de Georgia al diario 'Linternaute', quien agrega que las trampas adhesivas también pueden servir de ayuda en este sentido.

Otros consejos para hacer frente a las moscas

Además del tradicional matamoscas, también existen otras recomendaciones para mantener alejados a estos insectos. Algunas de ellas son:

Utilizar plantas repelentes de moscas como el laurel, la menta, el romero, la lavanda o la albahaca.

de moscas como el laurel, la menta, el romero, la lavanda o la albahaca. Lámparas atrapainsectos.

Insecticidas ambientales.

Mosquiteras o mallas metálicas en las puertas.

Trucos caseros como un spray con vinagre.

Raquetas matamoscas eléctricas.

Cabe destacar que existen diferentes tipos de moscas, por lo que el éxito de los trucos podría variar en función de cuál sea la que desees evitar. No es lo mismo una mosca de fruta que una mosca doméstica, que una del olivo o una blanca. Por lo general, las más difíciles de quitar son las de la fruta y las de los drenajes debido a la facilidad que tienen para reproducirse.