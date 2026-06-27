Dos plagas de moscas en pocos días en Cataluña salen de plantas de la misma empresa de reciclaje: "Está siendo horrible"

Las moscas invaden Cataluña. Según 3cat, una segunda plaga de estos insectos ha sido detectada con muy pocos días de diferencia. Primero, fue en la localidad Hostalric, en la comarca de La Selva, donde su Ayuntamiento se ha visto obligado a activar la emergencia de salud pública para controlarla. Ahora, en Martorelles, muy cerca de Barcelona.

Los hechos son claros: el origen de la plaga de Hostalric se localizó hace una semana en una planta de reciclaje de residuos, concretamente en un lote de 500 toneladas de plástico. Paralelamente, apareció una segunda plaga de moscas en Martorelles, en el Vallès Oriental, en otra planta de reciclaje de la misma empresa. Sin embargo, parece que ambas plagas no tienen ningún tipo de conexión.

Tal y como reza la publicación y para evitar un escenario catastrófico, el Ayuntamiento de Martorelles ha activado la prealerta sanitaria y está supervisando las medidas de control de la plaga.

En declaraciones al medio de comunicación, los responsables de la fábrica de plásticos han explicado que el origen del problema se localiza en un lote de plásticos e inciden en que no proviene de Hostalric. Eso sí, todavía no está clara la procedencia.

Las mismas fuentes de la empresa han adelantado que están empezando a retirar las pilas de residuos afectados por las moscas que hay en la planta. No obstante, todavía quedan muchas en el exterior de la nave. Asimismo, han querido aclarar que "no han cometido ninguna irregularidad" a pesar de tener "poca experiencia" en el tratamiento de este tipo de residuos.

Medidas preventivas

El martes, el Ayuntamiento de Martorelles hizo dos requerimientos a la empresa para pedirles tanto la retirada de los lotes contaminados como datos sobre su trazabilidad. De momento, desde el consistorio aseguran que no han recibido ninguna respuesta formal.

Por su parte, los locales consultados en el digital explican que las moscas y los olores comenzaron hace unos 10 días, pero el problema ha ido a más desde finales de la semana pasada, cuando en plena ola de calor han salido más.

"Está siendo asqueroso pero dentro del restaurante no entran las moscas", asegura uno de los responsables de un establecimiento de la zona al diario El País. "Nos ha afectado muchísimo", dice otro.

"Como medida preventiva, desde el consistorio se recomienda al vecindario de la zona del polígono industrial y del barrio de Carrencà mantener puertas y ventanas cerradas tanto como sea posible, especialmente durante las horas de más calor, cuando hay más moscas", reza la publicación.