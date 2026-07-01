Un 'traje de buceo' impreso en 3D permite que las cucarachas cíborg controladas a distancia respiren bajo el agua

Sato y su equipo ya habían demostrado que las cucarachas siseantes de Madagascar podían ser controladas a distancia mediante la implantación de electrodos.

Suena no ya a ciencia ficción, sino a película distópica, pero el presente es ya futuro. Las cucarachas podrían convertirse en los próximos aliados de los equipos de rescate. Un grupo de investigadores ha desarrollado un innovador "traje de buceo" impreso en 3D que permite a estos insectos respirar bajo el agua durante hasta tres horas, ampliando enormemente su capacidad para acceder a zonas inundadas o de difícil acceso tras desastres naturales.

El avance, publicado en la revista científica Nature Communications y del que se ha hecho eco AOL, forma parte de un proyecto que busca convertir cucarachas controladas a distancia en pequeños exploradores capaces de localizar supervivientes allí donde los robots convencionales tienen más dificultades para moverse.

Un traje que funciona como un equipo de buceo



El dispositivo desarrollado por científicos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur) actúa de forma similar al equipo de oxígeno que utilizan los buceadores, según informó SMBTech. En lugar de incorporar un depósito de aire, el sistema utiliza una pequeña estructura impermeable fabricada mediante impresión 3D que genera oxígeno directamente a partir de una reacción química.

El mecanismo combina peróxido de hidrógeno y dióxido de manganeso para producir oxígeno, que posteriormente llega a los espiráculos, los pequeños orificios respiratorios situados en el cuerpo del insecto.

Gracias a este sistema, las cucarachas pueden alternar desplazamientos por tierra y bajo el agua sin sufrir daños aparentes.

Cucarachas controladas mediante impulsos eléctricos



El proyecto parte de investigaciones anteriores lideradas por el profesor Hirotaka Sato, en las que ya se había conseguido controlar a distancia cucarachas gigantes de Madagascar mediante pequeños electrodos implantados en sus órganos sensoriales.

Los investigadores lograron dirigir con precisión los movimientos de estos insectos e incluso coordinar varios ejemplares al mismo tiempo.

El objetivo consiste en aprovechar la extraordinaria capacidad natural de las cucarachas para desplazarse entre escombros, grietas o espacios muy reducidos, donde muchos robots tienen dificultades para acceder.

Hasta tres horas bajo el agua

La principal limitación de estos insectos ciborg era precisamente el agua. Las inundaciones dificultaban enormemente su utilización en escenarios reales de emergencia.

Con el nuevo sistema, los ensayos demostraron que las cucarachas podían permanecer sumergidas durante hasta tres horas a unos 30 centímetros de profundidad, manteniendo además una velocidad muy próxima a la que alcanzan sobre tierra firme.

Las pruebas se realizaron en túneles de plástico diseñados para simular galerías inundadas y otros entornos con poco oxígeno.

Pensadas para terremotos e inundaciones



Según los investigadores, la tecnología podría resultar especialmente útil tras terremotos, inundaciones o derrumbes. En este tipo de situaciones, los insectos serían capaces de acceder a huecos muy estrechos entre los escombros para recopilar información o localizar posibles supervivientes.

Su pequeño tamaño, unido a su autonomía energética —ya que obtienen alimento del entorno y no necesitan baterías—, representa una ventaja frente a muchos robots actuales.

El profesor Hirotaka Sato explica que ampliar la capacidad de estos insectos para desplazarse también bajo el agua puede mejorar considerablemente las operaciones de búsqueda y rescate en escenarios donde las rutas habituales quedan bloqueadas.

Del rescate... al espacio

Los investigadores no descartan aplicaciones todavía más ambiciosas. El equipo trabaja con la idea de desarrollar en el futuro auténticos "trajes espaciales" para insectos ciborg que puedan participar en misiones de exploración.

Uno de los escenarios planteados consiste en enviar estos pequeños exploradores a la superficie de Marte u otros entornos extremos donde su reducido tamaño y bajo consumo energético podrían resultar especialmente útiles.

Antes de llegar a ese punto, los científicos tienen previsto evaluar el comportamiento de estos dispositivos en distintos ambientes hostiles, incluidos ensayos que reproduzcan condiciones similares al vacío espacial.

¿Por qué usar cucarachas y no robots?

Aunque pueda parecer una solución sorprendente, los investigadores sostienen que los insectos ofrecen ventajas difíciles de igualar con la tecnología actual.

Las cucarachas necesitan muy poca energía para desplazarse, son capaces de superar obstáculos complejos de forma natural y pueden funcionar durante largos periodos sin necesidad de recargar baterías.

Además, el equipo asegura que esta tecnología ya ha sido utilizada en operaciones reales de búsqueda y rescate, entre ellas las desarrolladas tras el terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Myanmar en 2025, donde estos insectos controlados a distancia contribuyeron a explorar zonas inaccesibles para otros dispositivos.

Con este nuevo "traje de buceo" impreso en 3D, los investigadores esperan ampliar todavía más las posibilidades de unos diminutos exploradores que podrían desempeñar un papel importante tanto en futuras catástrofes naturales como, algún día, en la exploración espacial.