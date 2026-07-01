Hasta Mick Jagger, de The Rolling Stones, cae rendido ante Rosalía: "La admiro muchísimo"

Rosalía es un fenómeno internacional que trasciende fronteras y todo tipo de géneros musicales. Tanto es así que, con su álbum Lux, ha recibido elogios de todo tipo de públicos y de los más reputados críticos musicales.

Su importancia en la música es tal que muchas estrellas están reconociendo su talento y atrevimiento tanto dentro como fuera del escenario. El último en hacerlo ha sido Mick Jagger, el mítico vocalista de la banda británica The Rolling Stones.

En una entrevista para la revista CQ, Jagger ha asegurado que el último álbum de Rosalía "es un trabajo realmente conceptual" y "muy interesante". "Lo ha llevado a cabo de forma brillante y la admiro muchísimo por ello", ha añadido el cantante inglés.

A las buenas palabras de Jagger hacia Rosalía y Lux, hay que sumar las de Madonna, A finales del año pasado aseguró que no podía dejar de escucharlo y llegó a definir a la cantante catalana como "una verdadera visionaria".

Otro que también ha confesado su admiración por Rosalía es Harry Styles, quien señaló que su música "está hecha desde su esencia", y puso en valor que no responde a fórmulas comerciales sino a una visión personal.

Lux, un fenómeno de masas

Rosalía se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a una combinación poco habitual de formación, innovación y visión global. Tras años de aprendizaje en flamenco, logró dar el salto con El mal querer (2018), un disco que la situó en el mapa global tras ganar premios como el Latin Grammy al Álbum del Año.

A partir de ahí, su capacidad para mezclar géneros —del flamenco al pop o la electrónica— permitió que un estilo profundamente local conectara con audiencias de todo el mundo. Ese éxito se ha consolidado con una estrategia clara: colaboraciones con estrellas internacionales, una identidad estética muy marcada y una reinvención constante en cada etapa.

Rosalía no solo lanza canciones, sino proyectos conceptuales que combinan música, imagen y narrativa, como Lux. Esto la mantiene en el centro de la conversación cultural. Al mismo tiempo, el impacto de sus trabajos en el streaming y el respaldo de la industria han reforzado su posición como una de las artistas que más triunfan a nivel internacional.