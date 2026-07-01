Un francés cuenta cómo ven en su país a Pedro Sánchez: "El mejor del mundo, pero en España le ven diferente"

Pedro Sánchez tiene una reputación internacional enormemente positiva. El punto álgido comenzó tras su inmediato y tajante posicionamiento contra la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron contra Irán. El "no a la guerra" y el hecho de ser el líder europeo que se posicionó primero contra las políticas de Donald Trump lo catapultaron a ser uno de los líderes más valorados en el extranjero.

El joven tiktoker francés Nathan, que vive en España, ha hablado sobre cómo ven en Francia al presidente del Gobierno español: "Pedro Sánchez es el mejor presidente del mundo, eso es lo que piensan los franceses y parece una locura en realidad".

Por lo que ha visto, algunos españoles "odian a Sánchez" y, a su manera, ha querido contar qué es lo que ha provocado el descontento nacional, según ha podido comprobar. Ha recordado que es presidente desde 2018: "En los países de fuera todo el mundo le quiere de alguna manera, que es increíble porque se opone a la guerra".

"En España es diferente"

"En España es completamente diferente, llegó al poder con una moción de censura para detener en cierto modo la corrupción de ese momento y ocho años después, personas de su familia e incluso sus amigos están actualmente por casos de corrupción", ha informado.

"Los españoles están que no le ven ningún sentido, ya que llegó para contrarrestar la corrupción y ahora pasa esto", ha añadido. Además, creen en el extranjero que se esfuerza por bajar el precio de la gasolina y reducir los impuestos: "Eso es solo para los periódicos porque España se encuentra en un momento en el que tiene los impuestos más altos".

Cree que a los españoles no les gusta eso porque "pagar muchos impuestos en realidad es molesto", además de que la regularización de cientos de miles de inmigrantes es, a su juicio, para muchos españoles algo negativo.

"Sánchez lleva en el poder ocho años, ha hecho cosas buenas y no tan buenas", ha rematado el joven francés.