Los océanos y mares están cada vez más calientes y antes de tiempo; y sí, todo tiene que ver con el cambio climático

Nadie puede decir que no estaba advertido. Los científicos lo repiten cada año. "Disfrutad de este verano, porque será más fresco que el siguiente", proclaman con cierto toque de optimismo trágico. Lo suyo, sin embargo, no es una opinión más. Sus alertas se basan en datos científicos, la criptonita de los negacionistas; datos como los que acaban de publicar el Servicio de Cambio Climático y el Servicio de Vigilancia Marítima, ambos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la UE. Estos dos servicios han confirmado que la temperatura máxima de océanos y mares ha batido un nuevo récord, después de hacerlo también en 2023 y luego en 2024.

Si bien ya se esperaba este aumento de la temperatura de la superficie del mar por las condiciones de El Niño (como se conoce al calentamiento del Pacífico ecuatorial), no por ello resulta menos alarmante. Según ha reconocido Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, solo se sabe que este calentamiento "sin precedentes" anuncia "un territorio desconocido". "Con las temperaturas oceánicas en estos niveles y El Niño en el horizonte, es probable que veamos cómo se baten más récords de temperatura en los próximos meses", ha avisado Buontempo.

"Sabíamos que el mar venía muy cálido y que fenómenos como El Niño podían favorecer un nuevo repunte de las temperaturas también oceánicas, pero lo llamativo no es solo que el mar se caliente, sino cuánto, dónde y desde cuándo lo está haciendo", explica a El HuffPost la meteoróloga y doctora en Ciencias Físicas Mar Gómez. Según comenta, aunque El Niño actúe "sobre todo en el Pacífico tropical" y "no caliente directamente el Mediterráneo o el Cantábrico, se suma a un contexto global de océanos cada vez más cálidos por el cambio climático". "A eso hay que añadir episodios de calor muy tempranos, muchas horas de insolación, estabilidad atmosférica, poco viento y menor mezcla de las capas de agua. Cuando el mar está más tranquilo, la superficie se calienta mucho más rápido, como ocurre con una piscina al sol", añade Gómez.

Este aumento de la temperatura "puede tener efectos importantes". "Un mar más cálido aporta más energía y más humedad a la atmósfera, lo que puede favorecer noches más cálidas en la costa, mayor sensación de bochorno y, si se dan las condiciones adecuadas, lluvias más intensas o tormentas más intensas sobre todo al final del verano, con posibles inundaciones. En el ecosistema marino también hay impactos: estrés térmico en especies, alteraciones en la reproducción, expansión de especies invasoras, pérdida de biodiversidad y cambios en pesquerías", enumera la también divulgadora científica.

Otro de los aspectos que más preocupa a los científicos ya no es solo que el Mediterráneo esté más caliente que nunca, sino, como comenta Gómez, que lo esté antes de tiempo. "En algunas zonas – dice – se están registrando valores y anomalías más propias del pleno verano que de comienzos de temporada, y eso hace que, puntualmente, podamos hablar de aguas con temperatura que recuerdan a zonas tropicales", si bien son mares distintos. Puertos del Estado tiene en las diferentes aguas que bañan España una serie de boyas cerca de las costas que transmiten en tiempo real información sobre oleaje, corrientes marítimas y también temperatura. Ya en mayo de este año, y gracias a los datos de estas boyas, el organismo oficial advirtió que se habían registrado temperaturas récord en todas las aguas costeras españolas.

Con el Mediterráneo a una temperatura similar a la del Caribe, la gran pregunta es: ¿se puede frenar estos incrementos descontrolados de temperatura? ¿Es posible volver atrás en el tiempo? Responde Gómez: "A corto plazo, una ola de calor marina puede aliviarse si entran vientos, temporales, pero eso solo corrige el episodio puntual. Para volver atrás de verdad necesitamos actuar sobre la causa de fondo: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas marinos, porque los océanos están absorbiendo la mayor parte del exceso de calor del planeta".

Según la organización ecologista Greenpeace, apenas un 3% de los océanos "están protegidos". Y lo más preocupante es que, como asegura la meteoróloga, han absorbido y almacenado "aproximadamente el 38% del CO2 generado por la humanidad" y "más del 93% del calor extra producido por el ser humano desde los 70".