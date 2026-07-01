Benjamín Prado expone a los "patriotas" que aparecen en la lista de morosos de Hacienda: "Gente que da lecciones sobre España"

El escritor Benjamín Prado, en la Feria del Libro de Madrid.

El escritor Benjamín Prado estuvo este en Más vale tarde, donde valoró la lista de morosos publicada por Hacienda. Entre los nombres que se pueden encontrar en la misma figuran Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Patricia Conde o Kiko Matamoros.

Dicha lista, han recordado en el programa de laSexta, fue promovida por el ministro popular Cristóbal Montoro "para favorecer que la gente que no quería verse ahí pagara". Así lo ha indicado la periodista Raquel Ejerique.

Al mismo tiempo, ha apuntado que la lista está muy acotada, pues "tiene unos requisitos para ser publicada, por ejemplo, en esos 15.000 millones no hay sentencias firmes, no hay deudas suspendidas o aplazadas, son casos muy específicos".

Se trata de una suerte de "escarnio público". No obstante, la periodista señaló que la justicia "ha ido limitando las personas que pueden ser publicados sus nombres", añade, lo que no quita que "ese dinero nos lo deben a todos".

En este punto, Benjamín Prado tomó la palabra mostrándose sorprendido por encontrar a gente patriota entre los que más dinero deben a Hacienda. "Gente que da lecciones sobre España, el país y demás, y, luego, no pagan sus impuestos", opinó en laSexta.

"Con lo cual los hospitales, las carreteras, los servicios de seguridad, etc... pierden", añadió después, asegurando que "el patriotismo empieza donde acaba el patrimonio, y viceversa".

Casi 16 millones de euros en deuda

La decimotercera lista de grandes morosos de la Agencia Tributaria ha salido a la luz, revelando que 5.853 deudores acumulan un pasivo total de 15.432 millones de euros con el fisco español.

Aunque el número global de implicados se redujo en 144 personas respecto al año anterior, el volumen de impagos asociados a personas físicas experimentó un ligero repunte, manteniendo la presión fiscal sobre los grandes patrimonios.

La presentadora Patricia Conde regresa al listado con un saldo pendiente de 714.000 euros, acompañada por el colaborador televisivo Kiko Matamoros, quien reingresa debiendo algo más de 600.000 euros.

En el apartado de las fortunas del espectáculo, Isabel Pantoja empeora su situación al elevar su deuda hasta los 1,27 millones de euros, mientras que la actriz Paz Vega y el cantante Bertín Osborne logran dar un respiro a sus finanzas al reducir sus saldos a 1,84 millones y 835.000 euros respectivamente.