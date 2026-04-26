Un francés explica con solo tres motivos por qué España es "el mejor país de Europa"

El joven francés Nathan se ha mudado a España y, en el poco tiempo que lleva viviendo aquí, ha sacado hasta tres razones por las que cree que es, sin lugar a dudas y sin opción a retractarse, “el mejor país de Europa”.

En un vídeo publicado en su canal de TikTok (@nathan_dsl), ha hablado abiertamente sobre su experiencia viviendo en Valencia. Desde que aterrizó en suelo español, se ha decidido a crear contenido para dar “tips” a sus compatriotas o a aquellos que estén interesados en emprender el mismo viaje.

Se ha hecho eco de una portada de antaño de Le Monde, uno de los diarios más importantes de Francia, en el que eligió a España como el mejor país de Europa. Pero él ha querido dar sus propias razones, algunas de las cuales cada vez se repiten más entre los extranjeros que visitan el país o que se han establecido de forma permanente.

El horario lectivo, una maravilla

"Hace un año y medio que vivo en Valencia y, francamente, este país es increíble. Os voy a mostrar tres razones y estoy seguro de que estaréis de acuerdo conmigo", ha expresado al principio. En primer lugar, ha mencionado el “estilo de vida” y, al ser estudiante, ha destacado que le encanta que el horario lectivo sea de 9:00 a 14:00 o 14:30 horas: "Me permite tener tiempo para hacer muchas cosas, practicar deporte, salir con mis amigos...".

España, mucho más "rentable" que Francia

Tampoco se ha olvidado de que hace sol muchos días al año y de que eso a los españoles “les encanta”. La segunda razón que ha dado ha pedido que en Francia se tenga en cuenta: "Los precios son mucho más elevados. Francia es sumamente cara, mientras que aquí puedes salir con tus amigos, con tu novia, con quien quieras, a un restaurante barato e incluso hacer tus compras a bajo coste".

Y por ello, considera que vivir en España es mucho más “rentable”. El tercer y último motivo que ha dado es el que le incitó a desear estudiar en España: "Las personas son muy abiertas, es fácil hacer amigos, francamente es increíble, las personas son muy alegres".