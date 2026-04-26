Ale Pedroza, estadounidense afincada en España desde hace año y medio: "No hay nada que me haga querer volver"

Encontrar un lugar en el extranjero que de verdad se sienta como "casa" no es una tarea nada fácil. Hay quienes aseguran que echar raíces lejos de tu tierra natal es casi una misión imposible, debido al enorme peso del arraigo cultural y social que arrastramos. Sin embargo, hay personas que logran adaptarse de una manera tan natural a su nuevo entorno que, con el paso del tiempo, acaban convirtiéndolo en su refugio definitivo.

Este es el caso de Ale Pedroza, una mujer originaria de El Salvador y criada en Estados Unidos, que lleva cerca de un año y medio viviendo en nuestro país. En julio de 2024, hizo las maletas y se mudó a Valencia junto a su marido y sus tres hijos en busca de un cambio de aires.

El choque del ritmo pausado y el adiós al 'sueño americano'

A través de su canal de YouTube, Pedroza comparte con su legión de seguidores cómo es su día a día en España. En uno de sus últimos vídeos, la creadora de contenido ha querido hacer un balance brutalmente sincero sobre lo que supone dar un salto vital tan radical.

“Cuando sales de Estados Unidos, dejas atrás una parte de ti; siento que ya no soy esa persona”, resume. Y es que emigrar nunca es un camino de rosas. Ale confiesa que su adaptación no ha sido perfecta y que se ha topado con ciertos choques culturales, especialmente a la hora de acostumbrarse al ritmo de vida —mucho más pausado y relejado— que nos caracteriza a los españoles frente al frenesí laboral norteamericano.

"Aquí es donde nos vamos a quedar para siempre"

A pesar de esos pequeños baches iniciales, la californiana ha logrado encontrar una envidiable estabilidad a orillas del Mediterráneo. “Hay días en los que siento que España es mi hogar, que aquí es donde pertenezco, que aquí es donde nos vamos a quedar para siempre; diría que este es el primer lugar en el que me siento como en casa desde que nos fuimos de California allá por 2015”, declara.

Gran parte de culpa de este enamoramiento la tiene el carácter abierto de los vecinos de la Comunidad Valenciana. “La gente me ha hecho sentir muy bienvenida, muy a gusto, muy bien recibido”, explica.

Para terminar, Ale expresa su profundo afecto por nuestro país y deja clarísimo que ha cerrado por completo la puerta a su antigua rutina al otro lado del charco. “España se ha ganado sin duda un lugar en nuestros corazones que siempre estará ahí. No hay nada en Estados Unidos que me haga querer volver”, concluye, confirmando que su particular 'sueño americano' ahora se vive a ritmo español.