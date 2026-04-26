Científicos franceses lo confirman: cuanto más tiempo pasan los padres con el móvil menos interactúan con sus bebés, se llama 'tecnoferencia' y la infancia la sufre

¿Hasta qué punto las actividades digitales afectan a las interacciones familiares? Y, ¿entre padres e hijos? Según informa el diario Le Monde, en un intento por responder a estas preguntas ha surgido un término entre los investigadores, "tecnoferencia", una contracción de tecnología e interferencia.

Tal y como reza la publicación, se trata de un concepto proveniente de Estados Unidos, que se basa en las investigaciones de especialistas de psicología familiar como Brandon McDaniel o la pediatra Jenny Radesky, que investigaron los efectos de la distracción parental en sus hijos pequeños a mediados de la década de los 2010, debido a las nuevas tecnologías y las herramientas digitales. El concepto, que viene a responder a la pregunta de cómo afectan el uso de la tecnología de los padres a sus hijos, ha sido objeto de investigación también en Francia, de la mano de equipos de investigación provenientes de las Universidades de Naterre, Lille y Aix-Marsella.

"La alerta llegó de profesionales del sector, a principios de los años 2020, justo después del Covid", dice Maya Gratier, profesora de psicología de desarrollo en la Universidad de París-Nanterre. "Pediatras, psiquiatras y psicólogos nos dijeron que cada día veían a más y más padres 'pegados' a sus teléfonos y 'extrañando' a sus bebés. Esas fueron sus palabras", explica.

¿Cómo afecta la tecnoferencia?

La tecnoferencia puede afectar negativamente la atención de los padres a las señales necesarias para apoyar la salud mental de los niños. Según un estudio reciente recogido por Jamanet Work, recoge que los padres pasan 5,12 horas al día inmersos en sus smartphones y el 27% del tiempo con su bebé conectado con su dispositivo digital. Se identifican tasas similares en todos los grupos de edad, con el 68% de los padres estadounidenses con hijos menores de 17 años que reportan que se distraen con sus teléfonos durante las interacciones con sus hijos.

En la adolescencia, la tecnoferencia parental se asocia con mayores niveles de conflicto entre padres e hijos y con menores niveles de apoyo emocional y calidez parental. Cuando las necesidades emocionales y físicas de los niños son consistentemente ignoradas o respondidas de forma inapropiada, corren el riesgo de desarrollar dificultades de salud subrayando la necesidad de investigar la tecnoferencia parental como un posible factor precipitante del desarrollo de dificultades de salud mental, como depresión, ansiedad, hiperactividad e inatención.