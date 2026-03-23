Aragón cambia las normas y dice adiós a las tablets en clase: el BOA determina la vuelta a libros y libretas en el aula

Aragón ha dado el paso ya marcado por varios países y reclamado por una ingente cantidad de profesores y padres. La comunidad autónoma ha confirmado la limitación de las 'pantallas' digitales dentro del aula escolar y, por ende, la vuelta a los cuadernos, libros y libretas 'de toda la vida'.

No será, empero, una prohibición absoluta, sino un recorte severo en la aplicación actual de estos recursos, que no tienen nada que ver con otros ya clásicos como pizarras digitales o proyectores, a los que no les afecta la Orden.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA), la versión regional del BOE, publica este lunes la Orden que regula el empleo de los llamados 'recursos digitales de uso individual' en los centros educativos "sostenidos con fondos públicos". Así, la limitación incluye a los colegios e institutos públicos, no así los de financiación privada.

La medida será de aplicación para el próximo curso, el 2026-2027, en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y en todas ellas, el BOA marca unos límites horarios al uso de tablets y otros elementos digitales.

La restricción digital es especialmente severa en Educación Infantil. En el ciclo de 0 a 3 años directamente se prohíbe el uso de pantallas en favor de elementos manipulativos analógicos. Ya para los alumnos de 3, 4 y 5 años se abre algo la normativa con la autorización de un máximo de una hora lectiva semanal. Siempre, matiza la norma, bajo supervisión de los docentes responsables.

La supervisión constante y el uso complementario de los recursos digitales serán también las bases de su uso durante toda la Educación Primaria. A nivel de límite horario, tanto para los alumnos de primer ciclo (1º y 2º cursos) como para los de segundo ciclo (3º y 4º) las tablets y similares podrán emplearse dos horas por semana.

La cantidad se dobla y pasa a cuatro horas semanales en el caso de los estudiantes de tercer ciclo de Primaria (5º y 6º).

Para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) el permiso es de hasta cinco horas semanales en el primer ciclo (1º y 2º de la ESO), mientras que los alumnos de 3º y 4º podrán recurrir a estos elementos un máximo de diez horas en el horario lectivo semanal. Siempre con el carácter de "complementario" a los materiales analógicos convencionales.

La norma tiene excepciones. Especialmente relevante es la de los alumnos con necesidades educativas especiales, que sí podrán recurrir al uso de estos dispositivos digitales más horas de lo legalmente marcado cuando lo determine el respectivo informe médico o psicológico.