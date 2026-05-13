Una decena de sindicatos le suelta la mano a Starmer y ya piensa en el próximo líder laborista

En otra jornada que simboliza otra prueba de fuego para el primer ministro británico, Keir Starmer, éste continúa viéndose acorralado por la rebelión interna en su propio Partido Laborista en respuesta a los pésimos resultados cosechados en las recientes elecciones municipales, escocesas y galesas. Solo que este miércoles no se han sumado nuevos diputados a los 78 que reclaman que se haga a un lado, ha sido otro engranaje clave del tejido social del laborismo. Todos los sindicatos afiliados a dicha formación dan por hecho de que el nombre de Starmer no será el que encabece la lista en las siguientes generales.

Los 11 sindicatos se han pronunciado hoy a través de un comunicado conjunto que aterrizaba escasas horas antes de que el monarca británico, Carlos III, pronunciase el 'discurso del rey', la intervención anual en la que repasa las líneas de gobierno y las políticas que se tratará de llevar a cabo. Una cuestión que es redactada en el número 10 de Downing Street y que se espera como un revulsivo para relanzar el Gobierno de Starmer. Y, por ende, al propio Starmer.

En dicho documentos, el conjunto de sindicatos ligados al laborismo expone que "si bien reconocemos que se han logrado avances, como en aspectos de derechos laborales y el aumento del salario mínimo, los resultados de las elecciones de la semana pasada fueron devastadores". Se refieren a unos comicios en los que la formación se dejó 1.068 concejales en Inglaterra, mientras los populistas del Reform UK de Nigel Farage crecían en similar proporción. También a la pérdida del liderazgo en el Gales que habían venido gobernando o el bajón en el Parlamento escocés en el que arrasaron los independentistas.

"El primer ministro [Starmer] no liderará el Partido Laborista en las próximas elecciones"

En esa línea, el conjunto de organizaciones sindicales del laborismo ha concluido que "el Partido Laborista no está haciendo lo suficiente para lograr el cambio por el que votaron los trabajadores en las elecciones generales [de julio de 2024]", por lo que "está claro que el primer ministro no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones, y en algún momento habrá que elaborar un plan para la elección de un nuevo líder".

Sobre esa posibilidad, la que ha conformado una vía en la formación que reclama que, al menos, Starmer acepte una hoja de ruta para una transición ordenada hacia un nuevo líder o lideresa de la formación política, así como del Gobierno británico. El premier ha trasladado a sus ministros —después de la dimisión de una de ellas y de que otras dos apostasen públicamente por la transición— que no tiene pensado renunciar y que para ello está la posibilidad de que 81 diputados fuercen el mecanismo de primarias para echarle.