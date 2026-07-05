Un padre exige 1,83 euros por niño a los padres tras la fiesta de cumpleaños de su hija: "Pensaron que era una broma"

Los grupos de WhatsApp de padres y madres del colegio dan para mil y una historias. Sin embargo, pocas son tan llamativas como la que a continuación te vamos a contar. Un padre que había celebrado la fiesta de cumpleaños de su hija le pidió al resto de padres una aportación de 1,83 euros por cada niño para sufragar los gastos.

El caso lo ha narrado una de las madres que forma parte de ese grupo de WhatsApp en Mamaplaats, una popular plataforma y comunidad en línea neerlandesa diseñada específicamente para madres y futuras madres.

"El padre había preparado una fiesta divertida y todo el mundo parecía contento. Hasta que, esa misma noche, apareció un mensaje en el grupo de WhatsApp de la clase que decía: 'estimados padres, para la fiesta de hoy he gastado algo más de lo previsto. Esto supone 1,83 euros por niño. Os envío un Tikkie (el equivalente neerlandés de Bizum)'", ha explicado la madre.

La mujer ha señalado que al recibir el mensaje, muchos padres "pensaron que era una broma". Sin embargo, la petición de ese padre iba totalmente en serio. De hecho, junto al propio mensaje aparecía una solicitud de pago dirigida a todos los padres de los niños que habían asistido a la fiesta de cumpleaños.

"Incluso había hecho un resumen de los costes por artículo"

"Según él, todos los niños se beneficiaban de la fiesta y era justo que cada uno aportara una pequeña cantidad. Incluso había hecho un resumen de los costes por artículo. Ojalá me lo estuviera inventando. De verdad que había una lista con pompas de jabón, caramelos, pegatinas y bolsitas para repartir, con los importes indicados hasta los decimales", ha destacado la madre.

Ante la polémica generada en el grupo, el padre que trataba de cobrar 1,83 euros por cada niño retiró a la mañana siguiente la petición de pago (después de que varios padres se hubieran puesto en contacto con él en privado). "Veo que no todo el mundo valora mi propuesta. Dejadlo estar", escribió el padre por el grupo en un nuevo mensaje a las 9 de la mañana

Respecto a ese final de la historia, la madre ha expresado que "sinceramente, creo que nadie ha vuelto a ver ese grupo con los mismos ojos. Mi hija, por su parte, no se había enterado de nada. Solo me contó con entusiasmo que le habían regalado una pompa de jabón y que había sido un cumpleaños muy divertido. Quizás fue mejor así".