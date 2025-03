Ni risueños ni carcajadas: un estudio encuentra la clave para saber si estás criando a un niño feliz

Es lógico que cualquier padre o madre quiera que todos sus hijos e hijas sean lo más felices posible. Ahora, el portal web italiano Fan Page ha compartido una serie de trucos para detectar si el pequeño de la casa está creciendo feliz o no.

El primero de ellos es que, aunque no siempre sonría, cuando lo hace sea de forma sincera. Otro punto a observar que ha precisado el portal web es que el pequeño sea curioso o curiosa y abierto o abierta al resto de niños.

Para continuar con su explicación, han recogido declaraciones de varios expertos y expertas. Una de ellas es la de la psicóloga Brandy Schumann, que ha asegurado que otra de estas señales es la de que haga amigos.

El cuarto truco es que dé la impresión de ser un niño seguro e independiente. El estilo de vida es otro de los identificadores para saber que un pequeño es feliz y lo es si lleva una vida saludable.

Celebrar los éxitos del resto de niños y mostrar gratitud es el sexto de los aspectos que pueden guiar a los progenitores en este sentido, según la web italiana. " Esto no significa, sin duda, que no debas cuestionar tu propia situación cuando ves a otros alegrarse, pero tampoco deberías sentirte inmediatamente decepcionado si tu amigo o tu hermano ha ganado un partido que tú y tu equipo no pueden ganar", ha indicado la terapeuta Rachel Goldberg a la web.

La resistencia es el penúltimo de los rasgos en una lista que culmina con que el pequeño o la pequeña no falta a ninguno de sus compromisos. Esto tiene que ver con que sabe decir "no" a otras personas y poder cumplir con lo que a él o a ella le apetece.