Antonio Banderas tiene un gesto muy suyo con la prensa en la boda de su hija: "Eso trae suerte"

La única hija de Antonio Banderas con su exmujer Melanie Griffith, Stella del Carmen Banderas (Marbella, 29 años), se ha casado este sábado con su novio de la infancia, Alex Gruszynski, en Valladolid. Durante la celebración el actor malagueño ha tenido un gesto con la prensa muy suyo.

La pareja se ha dado el "sí, quiero" en una bonita ceremonia en el hotel Abadía Retuerta LeDomaine, una abadía románica del siglo XII situada en pleno corazón de la Ribera del Duero. De cinco estrellas y 30 habitaciones (27 dobles y tres suites), se ubica en una finca de 700 hectáreas, de las cuales 192 están dedicadas al cultivo de la vid.

En este escenario, el actor malagueño ha tenido un detalle al salir a recirbi a la prensa que durante todo el día ha esperado en las inmediaciones del hotel. Ante los micrófonos ha desvelado ha desvelado que todo "ha sido muy bonito y muy emocionante": "Estamos muy contentos", ha señalado.

Banderas ha confesado además que se le ha caído "alguna lagrimilla": "Ellos [los novios] se conocen desde que tienen cuatro años y en el fondo es una relación muy larga, una relación de 25 años", ha dicho el intérprete. El padre de la novia ha tenido el detalle de salir con champán para brindar con la prensa. En un momento, incluso, una copa ha caído al suelo ante la risa del actor, que ha dicho: "Eso trae suerte".

Banderas también ha negado algunos rumores sobre la boda que habían circulado en los últimos días. Así, ha negado que Chris Martin, vocalista de Coldplay fuera a ser una de las actuaciones de la celebración. Por supuesto, la actriz Dakota Johnson no ha faltado al enlace de su hermana pequeña, como así ha afirmado el padre de la novia, a quien quiere como a un segundo padre.

Antes de brindar por la felicidad de su hija y de su yerno, el actor malagueño también ha desmentido que su regalo de bodas sea, como así se ha comentado a lo largo de estas semanas, una flamante vivienda en Marbella. "Se dicen tantas cosas", ha dicho con una sonrisa.