Antonio Banderas se reúne con su ex Melanie Griffith, su hija Stella y su yerno en Los Angeles

Antonio Banderas y Melanie Griffith, en un acto en noviembre de 2013 en Nueva York.

Antonio Banderas y Melanie Griffith siguen teniendo una gran relación doce años después de su separación. Así lo demostró el propio actor al compartir una imagen en su perfil de Instagram junto a la actriz, su hija Stella y su yerno.

“Un momento encantador y divertido ayer en Los Ángeles con mi yerno Alex, mi hija Stella, y mi exmujer y amiga de toda la vida, Melanie”, escribió.

Además, el periódico Daily Mail publicó varias imágenes en las que se ve a Banderas junto a Griffith cogidos cariñosamente del brazo y paseando por las calles de Los Angeles tras disfrutar de una cena con su hija.

A pesar de que Stella sea el único nexo de unión entre ellos, la expareja ha vuelto a demostrar que siguen tan cercanos como siempre. Y es que su relación, que duró casi dos décadas, sigue marcada por una sólida amistad.

Antonio Banderas ha dejado claro en numerosas ocasiones que su familia ocupa un lugar muy especial en su vida. Lo vimos en la boda de Stella del Carmen, cuando Banderas la llevó del brazo hasta el altar. El actor se emocionó al ver cómo su hija se casaba con Alex Gruszynski, a quien ahora llama cariñosamente “mi yerno”.