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Ariana Grande toma una decisión inesperada tras meses de rumores sobre su salud: se alejará de los focos
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Ariana Grande toma una decisión inesperada tras meses de rumores sobre su salud: se alejará de los focos

La cantante pondrá fin a su gira el próximo 1 de septiembre y, después, desaparecerá temporalmente de la vida pública. Su entorno asegura que necesita descansar tras meses marcados por el escrutinio constante sobre su aspecto físico.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Ariana Grande, en la gala de los Globos de Oro 2026.
Ariana Grande, en la gala de los Globos de Oro 2026.Christopher Polk/2026GG

Ariana Grande ha decidido poner el freno. Después de meses convertida en uno de los nombres más comentados de la industria musical, la cantante estadounidense ha optado por dar un paso atrás y alejarse de los focos cuando termine 'The Eternal Sunshine Tour', una decisión que también implica renunciar a uno de los proyectos más esperados de su agenda.

Según han confirmado fuentes de su entorno a People y Deadline, la artista se retirará temporalmente de la vida pública tras el último concierto de la gira, previsto para el 1 de septiembre en Londres, con el objetivo de desconectar después de una etapa marcada por el "constante e interminable escrutinio público".

"Ariana está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y de sus apariciones públicas", aseguró un representante de la cantante a ambos medios.

La noticia llega apenas unos días después del lanzamiento de 'Petal', su octavo álbum de estudio. Sin embargo, el estreno del disco ha quedado parcialmente eclipsado por el intenso debate que desde hace meses se mantiene en redes sociales sobre su aspecto físico.

Meses de rumores sobre su estado de salud

Durante buena parte del último año, miles de comentarios en redes sociales han especulado sobre el físico de Ariana Grande, alimentando rumores sobre un posible trastorno de la alimentación.

La publicación del videoclip del tema que da nombre a Petal volvió a disparar esas conversaciones, algo que su entorno ha intentado frenar recordando que la artista mantiene una intensa preparación física para afrontar una gira especialmente exigente.

Una fuente cercana explicó a People que el espectáculo que ofrece cada noche requiere "una gran capacidad atlética" y aseguró que la cantante "actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto".

También renuncia a uno de sus próximos proyectos

El descanso será más profundo de lo previsto. Además de desaparecer temporalmente del foco mediático, Ariana Grande ha decidido no participar finalmente en la reposición del musical 'Sunday in the Park with George', que iba a representarse el próximo verano en el West End londinense.

En esa producción estaba previsto que compartiera escenario con Jonathan Bailey, compañero de reparto en la exitosa película Wicked, un proyecto que muchos seguidores daban prácticamente por hecho.

Su equipo, sin embargo, considera que ahora mismo la prioridad pasa por recuperarse del desgaste acumulado durante los últimos meses.

"Ha disfrutado cada minuto"

Pese a la decisión de parar, su entorno insiste en que la gira ha sido una experiencia muy positiva para la cantante.

"Quiere muchísimo a sus fans y ha disfrutado cada minuto del tour", aseguró el representante, dejando claro que este paréntesis no supone una retirada, sino simplemente un descanso antes de afrontar nuevos proyectos.

Por ahora, Ariana Grande centrará todos sus esfuerzos en completar la gira europea y, una vez baje el telón en Londres, desaparecerá temporalmente de la primera línea mediática tras uno de los años de mayor exposición pública de toda su carrera.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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