Ariana Grande rompe con su pareja Ethan Slater tras tres años de relación

La cantante y actriz Ariana Grande ha roto con su pareja, el actor Ethan Slater, tras tres años de relación. Así lo han confirmado medios como TMZ o People a través de fuentes cercanas a la pareja.

Grande y Slater mantenían una relación desde 2023, cuando se conocieron durante el rodaje de la primera entrega de la película musical Wicked. Según las citadas fuentes, la pareja habría roto hace "unos meses", pero no lo habrían comunicado hasta hace relativamente poco.

"La separación fue amistosa", ha señalado una de las personas cercanas a la pareja consultadas por el citado medio "Se tomaron su tiempo y lo pensaron detenidamente antes de decidir tomar caminos separados", ha añadido. No obstante, según estos medios, Grande y Slater "siguen siendo amigos y se apoyan mucho mutuamente". "Su ruptura fue discreta hace varios meses", han indicado.

No obstante, los inicios de su relación no fueron tan amigables, al menos de cara a los medios de comunicación. Ambos se conocieron estando casados, ella con Dalton Gomez y él con Lilly Jay, durante el rodaje de la primera entrega de Wicked y rompieron sus relaciones para comenzar una juntos.

Slater y Jay tenían entonces una hijo de algo más de un año, lo que hizo todavía más turbulenta la situación. "[Ariana] es realmente el problema. No es buena amiga de sus amigas", señaló Jay tras hacerse público su informe de separación en TMZ.

La pareja estuvo muy acaramelada durante prácticamente toda la promoción de la primera película de Wicked, estrenada en 2024. No obstante, no ha sido así con la segunda entrega, estrenada en noviembre de 2025, ya que, entre rumores de ruptura, no posaron juntos en ninguna ocasión. Slater, sin embargo, alabó la actuación de Grande en esta segunda entrega. "La actuación de Ariana [Grande] es de otro mundo y la actuación de Cynthia [Erivo] es increíble", dijo a People.

La noticia de la ruptura llega en un momento especialmente activo para Ariana Grande, ya que la artista acaba de iniciar su gira Eternal Sunshine Tour y prepara el lanzamiento de su nuevo disco Petal, para el 31 de julio. No obstante, y lejos de lo que se pudiera pensar, según han indicado fuentes cercanas a la artista, las composiciones de este disco no se habrán visto influenciadas por la ruptura de Slater.