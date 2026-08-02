El Chojin explica las dos caras de la moneda: esta es la realidad que hay con que los famosos opinen de política

El rapero, compositor y escritor Domingo Antonio Edjang Moreno, conocido artísticamente como El Chojin, ha hablado este lunes en La Ventana de la Cadena SER sobre lo que hay detrás de cuando se dice que las figuras públicas debería opinar de temas políticos y que pueden generar controversia.

"Lo que pasa es que cuando la gente te dice que no te expreses políticamente, pasa con los que nos dedicamos a la música, con los deportistas o con quien sea, no te está diciendo eso. Lo que está diciendo es, o dices lo que yo quiero oír, o cállate, que es diferente", ha comenzado diciendo el músico madrileño, que es uno de los raperos más seguidos en español.

El Chojin, además, ha añadido unas palabras que sirven para demostrar gráficamente lo que ocurre en estos casos: "Te aplauden mucho cuando dices algo con lo que alguien conecta, pero sin embargo intentan censurarte cuando dices algo con lo que no se conecta".

El rapero, entonces, ha sido preguntado si hoy se lo piensa más antes que de decir las cosas. "Yo sí, pero, a ver, yo creo que está bien pensar las cosas antes de decirlas. No me arrepiento de pensarme las cosas, pero es cierto que quizá te apetece menos decir lo que piensas por las consecuencias que pueda tener. Eso es verdad".

Además, el autor de temas como Contra todos, El último tango o La vida es eso ha rematado su intervención asegurando que "somos animales sociales" y que por ello "estamos rodeados de gente y tenemos que aceptar que la gente que nos rodea no tiene por qué ser necesariamente como a ti te gustaría que fuera".

El tuit de la Cadena SER en el que ha sido publicado este fragmento de la intervención se ha hecho viral con más de 2.000 me gusta y casi 400 compartidos.