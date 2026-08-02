Del pienso a la 'leche': la malagueña que convierte el bagazo de la cerveza en una bebida con el triple de proteína que la avena

A partir de la elaboración de cerveza, surge una bebida altamente proteica y saludable para el organismo humano. No se trata de ningún tipo de broma, por más paradójica que pueda parecer la situación.

En Alemania, un grupo de alumnas graduadas de la Universidad Técnica de Múnich pretenden transformar por completo el mercado de bebidas vegetales mediante Circular Grain, una empresa emergente, la cual fue fundada con el apoyo de Amazon.

El emprendimiento está próximo a lanzar su innovador producto denominado Tremi. Se trata de una bebida compuesta por bagazo de cerveza y leche. Cabe recordar que el bagazo de cerveza es el residuo sólido que queda tras cocinar y filtrar los granos de cebada con agua caliente.

Circular Grains le apuesta a la sostenibilidad

Se estima que la circulación comercial de Tremi inicie en los supermercados de la capital bávara a partir de septiembre del presente año. Así lo informa el diario teutón, Focus, a través de uno de sus más recientes artículos.

Circular Grain subraya que su producto contiene cerca de tres veces más de proteína en comparación con las bebidas de avena tradicionales. Asimismo, destaca que Tremi aporta significativamente a la sostenibilidad del medioambiente, ahorrando el 90 % del agua utilizada. "Estamos utilizando recursos que ya están disponibles", afirma la cofundadora Marina Hijano Moreno.

La misma empresa también expone que, tras estudiar los comentarios de 1500 personas que probaron el producto, la receta se examinó en más de 250 ocasiones. Se prevé que Tremi salga al mercado en dos presentaciones: una estándar para uso diario y otra para baristas, especialmente indicada para espumar el café.

Todo parece indicar que Circular Grain se está incursionando en el mercado adecuado. Conforme a una cuenta realizada por la empresa especializada en análisis de datos, YouGov, las bebidas de avena son actualmente la alternativa a la leche más popular en Alemania. Según el sondeo, representan aproximadamente el 66 % del comercio.