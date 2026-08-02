"Es la sexta o séptima vez que nos pasa": 80 caravanas acampan en un campo de rugby justo antes de que se reanuden los entrenamientos

Preocupación en el rugby francés. La llegada de unas 80 caravanas de viajeros a los terrenos del club Marseille Rugby Méditerranée, en la francesa Marsella, ha generado preocupación ante la proximidad del inicio de la nueva temporada. Según informa el diario francés Midi Libre, esta "ocupación" sucedió el domingo 26 de julio y afecta a unas cincuenta familias instaladas en el campo de entrenamiento.

El presidente del club, Augustin Marie, que dirige la entidad desde hace doce años, asegura que no es la primera vez que se enfrenta a una situación similar. "Debemos haber pasado por esto seis o siete veces. No podemos jugar durante meses", explica, claramente preocupado en declaraciones al medio de comunicación.

Según explica, el año pasado se registraron dos ocupaciones, en junio y julio, una circunstancia que tuvo consecuencias para la actividad del club. De hecho, "tuve que dejar sin trabajo a los cuatro empleados del club durante tres meses", añadió.

Daños en las instalaciones

El presidente criticó, en su conversación con el diario francés, que los vestuarios han resultado "dañados" durante las anteriores ocupaciones y que solo pudieron ser renovados "en marzo debido a la lentitud administrativa de la ciudad".

Asimismo, manifestó además su malestar por las condiciones que, a su juicio, facilitaron el acceso a los terrenos. "La ciudad tuvo la buena idea de derribar un muro para permitir el paso de un camión hace un mes. Puso piedras delante de ellos que no tuvieron problema en mover", ironiza, indignado.

La situación afecta a un club que cuenta con 687 socios y que tenía previsto reanudar su actividad deportiva el próximo 3 de agosto. "Este año otra vez, tendremos que trastear", lamenta el presidente.

Lo que dicen los viajeros

Los turistas instalados en el campo de rugby han defendido su actuación. A través de un portavoz, consultado por el medio de comunicación, aseguran que habían comunicado previamente su llegada a las administraciones competentes.

"Habíamos advertido al Consistorio de nuestra llegada, pero nadie nos ha respondido", defienden. Además, sostienen que los municipios de determinado tamaño deben habilitar espacios específicos para este tipo de estancias.

"Los municipios con más de 5.000 habitantes deben proporcionar zonas de alto tráfico de más de 4 hectáreas, según la ley. Pero no hay ninguna, la ciudad no asume sus responsabilidades, así que nos vamos a tierras comunales", sentencian.

La Ciudad de Marsella indica que "remitirá el asunto lo antes posible al juez sumario del tribunal administrativo para obtener una orden de evacuación".