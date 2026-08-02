Guarda 26.000 euros, los ahorros de toda su vida, en una caja fuerte; cuando la abre descubre que las termitas se han comido su dinero

Más de 26.000 euros perdidos por termitas. Según publica Midi Libre, una mujer tailandesa se llevó una desagradable sorpresa al comprobar que buena parte del dinero que almacenaba en una caja fuerte había sido devorado por estos insectos. La cantidad afectada ascendía a un millón de baht, unos 26.000 euros, y estaba destinada al pago de las cuotas mensuales de su vivienda.

Tal y como reza la publicación, el caso salió a la luz el pasado 16 de julio, cuando una usuaria de Facebook identificada como "Nanny Irin" compartió su experiencia en redes sociales con el objetivo de alertar a otras personas que guardan importantes sumas de dinero en sus domicilios. Su historia se ha hecho viral.

"A veces piensas que guardar tu dinero en una caja fuerte es seguro. A salvo de ladrones, pero no de termitas", escribió la mujer junto a varias fotografías en las que se apreciaban los billetes gravemente deteriorados, en una publicación recogida por el medio de comunicación.

Las imágenes provocaron numerosas reacciones y preguntas por parte de otros usuarios. Ante las dudas sobre cuánto tiempo llevaba el dinero almacenado, la afectada aseguró que "no había permanecido olvidado durante largos periodos". "Para nada. Abrí el baúl por última vez hace menos de un mes", agregó.

Según recoge el diario francés, desafortunadamente, la suma había sido reservada para hacer frente a los futuros pagos de su vivienda. De este modo, la protagonista lamenta que retiraba el dinero con asiduidad y que nunca había dejado el efectivo sin supervisión durante demasiado tiempo. Asimismo, asegura desconocer en qué momento las termitas lograron acceder al interior de la caja fuerte.

Tras descubrir los daños, contactó con una entidad bancaria, donde le indicaron que los billetes deteriorados podían ser sustituidos. Sin embargo, no todos podrán recuperarse, ya que algunos se encuentran demasiado dañados o incompletos.

De acuerdo con la información recabada en el medio de comunicación, la propitaria no espera recuperar toda la cantidad de dinero perdida. Además, el procedimiento para evaluar y canjear los billetes afectados podría prolongarse un tiempo.