Drones que cargan 100 kilos de plátanos: la isla rival de Canarias prueba cómo salvar las fincas a las que ya no se puede llegar

A primera vista, la tecnología de vanguardia y la agricultura tradicional podrían parecer dos mundos completamente opuestos. Sin embargo, el sector primario lleva años demostrando que la innovación no solo es un aliado indispensable, sino la única vía para garantizar su propia supervivencia.

Bajo la máxima de que para salvar el campo hay que revolucionar la forma de trabajar, la isla portuguesa de Madeira,una de las grandes competidoras de Canarias en la producción platanera, ha decidido dar un salto al futuro. Las autoridades insulares han puesto en marcha un proyecto piloto que utiliza drones de gran tonelaje para transportar cosechas enteras en zonas de orografía imposible.

Se trata de vehículos aéreos no tripulados capaces de levantar y trasladar hasta 100 kilos de peso por trayecto. El objetivo principal es solventar los graves problemas de accesibilidad a las fincas más escarpadas de la isla, convirtiendo la recogida y el transporte del plátano en un proceso infinitamente más ágil, seguro y práctico.

"Este es un paso que queríamos dar desde el principio y que podría aportar grandes beneficios al sector primario, teniendo en cuenta las características de nuestra región", afirma Nuno Maciel, Ministro de Agricultura y Pesca, según recoge el diario portugués, Notícias ao Minuto.

Menos esfuerzo físico y mayor calidad en la fruta

Gracias a esta tecnología, el traslado del producto desde las laderas hasta los puntos de carga por carretera será mucho más rápido y eficiente. Pero el gran beneficio recae directamente sobre las espaldas de los trabajadores del campo, ya que se reduce drásticamente el desgaste y el titánico esfuerzo físico que exige la recogida manual en terrenos abruptos.

Además, el uso de drones promete mejorar sensiblemente la calidad final del plátano. Al evitar que las piñas sufran golpes o fricciones durante los traslados a pie por senderos angostos, la fruta llega en perfectas condiciones a las plantas de empaquetado.

Para el Gobierno autonómico, este avance va más allá de la simple logística: es una herramienta de salvación territorial. "Esta es también una forma de contribuir al flujo de producción y mantener activas las parcelas agrícolas que de otro modo correrían el riesgo de ser abandonadas, contribuyendo además a la preservación del paisaje agrícola de Madeira", puntualiza Maciel.

De consolidarse el proyecto, la isla atlántica podría situarse a la vanguardia de la agrotecnología europea . "Madeira podría estar entre las primeras regiones de Europa en utilizar drones de alta capacidad para transportar plátanos, dando un paso más en la modernización de la agricultura", concluye.