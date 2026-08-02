Los incendios dan un respiro parcial en España, pero el riesgo sigue siendo extremo: Zamora, Ávila y Cáceres mantienen la máxima vigilancia

Imagen tomada en el término de La Vilavella en la zona más afectada por el incendio declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó . EFE/Manuel Bruque

Los incendios forestales siguen marcando la actualidad en distintos puntos de España, aunque la situación ha mejorado respecto a los días más críticos. Los grandes fuegos que durante la última semana han afectado a Zamora, Ávila, Madrid y Castellón evolucionan de forma favorable, mientras nuevos incendios obligan a mantener un amplio despliegue de medios en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Aragón.

A ello se suma una previsión meteorológica que continúa siendo muy desfavorable, con temperaturas elevadas, baja humedad y un riesgo extremo de propagación en buena parte del país.

Zamora sigue siendo el principal foco de preocupación

El incendio de Fermoselle (Zamora) continúa siendo el de mayor dimensión entre los que permanecen activos. Según el operativo de extinción, el fuego ha calcinado ya 11.134 hectáreas y, aunque gran parte del perímetro permanece estabilizado, durante la tarde del sábado sufrió una importante reactivación en las inmediaciones de Mámoles, en la zona de los Arribes del Duero.

La rápida intervención de un operativo formado por siete helicópteros y tres aviones permitió contener el avance de las llamas y evitar que la situación se agravara. La directora técnica de extinción, Mar Lejárraga, ha señalado que la mayor preocupación continúa concentrándose en el entorno de Mámoles, donde se extreman las labores de vigilancia ante posibles reproducciones.

Durante la jornada de este domingo, los equipos han seguido trabajando especialmente en el tramo del río Duero fronterizo con Portugal. Las buenas condiciones registradas durante la noche permitieron consolidar parte del perímetro mediante descargas de agua y trabajos manuales de limpieza del combustible vegetal.

Madrid y Ávila afrontan ya la fase de recuperación

Los grandes incendios que afectaron a la Sierra Oeste de Madrid y a la provincia de Ávila, con más de 70.000 hectáreas quemadas, permanecen estabilizados, aunque todavía se registran pequeñas reproducciones.

En Ávila, una posible reactivación del incendio de Burgohondo, que continúa en Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2), obligó este sábado a evacuar preventivamente la urbanización La Picota y varias edificaciones próximas en el término municipal de La Adrada. Protección Civil activó el sistema ES-Alert para informar a los vecinos, que fueron trasladados al centro polivalente del municipio.

En Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la prioridad ya pasa por la reconstrucción de la zona afectada y las labores de limpieza, para las que el Ejecutivo regional prevé destinar 20 millones de euros.

Castellón consolida la estabilización del incendio

Otra de las noticias positivas llega desde Castellón. El incendio de la Vall d'Uixó ha quedado estabilizado tras siete días de trabajos y después de calcinar 9.568 hectáreas.

La evolución favorable ha permitido el regreso de todos los vecinos que permanecían evacuados. Paralelamente, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el origen del incendio tras detectar dos focos de inicio, una circunstancia que apunta a un posible origen intencionado.

Nuevos incendios obligan a movilizar numerosos medios

Mientras los grandes incendios evolucionan favorablemente, durante las últimas horas han surgido nuevos focos.

En Grimaldo y Casas de Millán (Cáceres), un incendio originado por un camión que comenzó a arder en la autovía A-66 obligó inicialmente a evacuar a unas 800 personas. Este domingo los vecinos han podido regresar a sus viviendas, aunque permanecen confinados mientras continúan las labores de extinción. Según la Junta de Extremadura, el fuego ha afectado a unas 1.500 hectáreas y se encuentra en vías de estabilización.

En La Peraleja (Cuenca), el incendio declarado durante la tarde del domingo fue elevado inicialmente a Nivel 1 por la afección del humo sobre la población, aunque el Infocam logró darlo por controlado pocas horas después y rebajó la situación operativa a Nivel 0.

También También en Cazalegas (Toledo), unas 400 personas tuvieron que ser desalojadas preventivamente del camping situado junto al incendio declarado en las inmediaciones, mientras que en Estepona (Málaga) un incendio en el paraje Río Padrón obligó al alejamiento preventivo de 70 personas y al corte parcial de la autovía A-7.

Por su parte, los servicios de emergencia continúan trabajando en otros incendios declarados en La Contraparada (Murcia) y en Sierra Calva (Huesca), este último originado por una tormenta eléctrica que provocó varios focos forestales.

La previsión mantiene el riesgo extremo

Las próximas jornadas seguirán siendo especialmente complicadas para los servicios de extinción. Según las previsiones meteorológicas y los índices oficiales de riesgo, las altas temperaturas, la baja humedad relativa y el viento mantendrán unas condiciones muy favorables para la propagación del fuego.

En Castilla-La Mancha, el Índice de Propagación Potencial (IPP) continúa situado en nivel extremo en prácticamente toda la comunidad y en nivel muy alto en áreas de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. Un escenario similar se espera en buena parte del centro y sur peninsular durante los próximos días, por lo que los responsables de emergencias insisten en extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda originar nuevos incendios.