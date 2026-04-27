Ariane de Holanda, hija pequeña de los reyes de Países Bajos, revela el mismo día que la princesa Leonor qué carrera universitaria va a estudiar y nos ha dejado sin palabras

La casa real se contraprogramó a sí misma al revelar que la princesa Leonor va a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y al publicar casi al momento nuevas imágenes de la heredera durante su formación en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier. Su paso por esta academia ha sido bastante discreto, por lo que quizá hubiera sido mejor haber ofrecido el contenido de forma escalonada.

Pero además, otra casa real ha 'contraprogramado' a Leonor al haberse anunciado de una forma poco oficial la elección de estudios de una princesa. Se trata de Ariane de Holanda, que en declaraciones a la prensa durante la celebración del Día del Rey 2026 en Dokkum, en la provincia neerlandesa de Frisia, contó que va a estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Delf.

Ariane de Holanda patinando junto a sus padres, Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, en el Día del Rey 2026 en Dokkum Andreas Rentz

"Es una gran oportunidad, estoy muy contenta", ha declarado la hija menor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, que tras las vacaciones de verano y después de haberse tomado un año sabático, va a comenzar sus estudios en la Universidad Técnica de Delf, en Holanda. Se trata de una universidad pública fundada en 1842 y que goza de enorme prestigio.

Que la princesa Leonor haya elegido Ciencias Políticas ha sorprendido solo en parte, porque se podía pensar que iba a cursar Derecho como su padre. En el caso de la princesa Ariane, nos ha dejado sin palabras al apostar por una especialidad poco común en una princesa y que demuestra que tiene que ser brillante en matemáticas y física.

No es la primera ingeniera de la familia real neerlandesa

Sin embargo, en su familia no es tan rara esta elección de estudios. Es verdad que su hermana mayor, que es la heredera, eligió Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam.

Es decir, Amalia de Holanda apostó por carreras adecuadas para una futura reina, pero añadiendo Psicología. Pero la mediana, Alexia, que no está llamada a reinar, estudia Ingeniería Civil en Londres.

Alexia, Ariane y Amalia de Holanda en el Día del Rey 2026 en Dokkum Patrick van Katwijk

Además está el ejemplo de su tío paterno, Friso de Holanda, fallecido en 2013, que cursó Ingeniería Mecánica en Berkeley, California, y posteriormente prosiguió sus estudios en la Universidad Técnica de Delft para especializarse en Industria Aeroespacial y Ciencias Empresariales.

Así, Ariane de Holanda, de la misma edad que la infanta Sofía y que cursó el Bachillerato Internacional en el UWC Adriatic de Duino, Italia, va a estudiar una carrera tan dura como apasionante en una universidad pública de su país. Su elección le aleja del servicio a la corona neerlandesa, pero le acerca a lo que de verdad quiere hacer.

Guillermo Alejandro de Holanda y su hermano Friso de Holanda en Londres en 1995 Tim Graham Photo Library via Get

En el caso de la casa real neerlandesa, los hijos, hermanos y tíos del monarca cuentan con agenda oficial de apoyo a la corona, pero suelen mantener sus carreras. De hecho lo habitual es que tengan apariciones públicas reducidas, recayendo el grueso de la representación en los miembros principales de la casa real neerlandesa. Así será para Alexia y Ariane de Holanda, dos futuras ingenieras en la corte del rey Guillermo Alejandro.