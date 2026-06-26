Manu Sánchez también tiene algo que decir sobre los subtítulos a la madre de Fabián Ruiz en TVE: "Este 'perro andaluz' no va a callarse la boca"

El humorista y presentador Manu Sánchez no se calla una. Prueba de ello fue su monólogo de este jueves en El perro andaluz, desde donde se dirigió directamente a TVE para afearle que subtitulara a la madre del futbolista Fabián Ruiz en el documental Denominación de origen.

Manu Sánchez, natural de Sevilla al igual que la progenitora del jugador de la Selección Española, puso los puntos sobre las íes en un tema que le toca especialmente de cerca. "Hoy soy de Chari Peña. Hoy la madre de Fabián es también mi madre, y la tuya", arrancó el cómico.

A pesar de que señaló que era consciente de que el error se había cometido sin mala intención, matizó que esto no lo hacía menos grave: "Es como si te echasen limón en el ojo sin querer y, por ser sin querer, te tuviera que escocer un poquito menos".

Seguidamente, y pese a tener contrato con la televisión pública, Manu Sánchez lanzó un dardo a los responsables del documental donde se subtituló a la madre de Fabián Ruiz. "Este perro andaluz sabe que tiene su casa en TVE, pero la lucha contra lo neutro y el centralismo es mi causa por encima de eso", aseveró.

Finalmente, el humorista sentenció su reivindicación aludiendo al andaluz, que es "un conjunto del habla que es algo mucho más maravilloso". "Sí, a los subtítulos. No, al supremacismo", señaló, recordando por último que "subtitular se parece a subestimar".

El respuesta de Fabián Ruiz a TVE

La emisión del documental sobre las familias de los futbolistas de la Selección Española en TVE provocó miles de reacciones por los subtítulos que se utilizaron con las declaraciones de Chari Peña. Cabe mencionar, no obstante, que RTVE pidió disculpas este jueves.

El revuelo, como no podía ser de otra forma, llegó hasta los oídos del futbolista andaluz, que aprovechó una entrevista en DAZN para lanzarle un dardo a la televisión pública. "Por último, si alguien en la entrevista no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer", dijo Fabián Ruiz en clara referencia al episodio de TVE.

Esta reacción fue muy comentada en redes, pues muy pocos esperaban que el jugador español aludiese a esta cuestión, y menos aún que lo hiciera para dar un "palo" a los responsables del documental Denominación de origen y a la propia TVE.