Milei ironiza en España con las "manos porosas" de Zapatero, pero no nos cuenta el chiste de Adorni

Y una vez más, la voz de Javier Milei resonó en un auditorio madrileño por otro acto más en el que ha sido distinguido con una medalla. No, no ha repetido con Ayuso. En esta ocasión, el mandatario argentino anarcocapitalista recibía la Medalla de Honor de la universidad privada española CEU San Pablo. El líder de La Libertad Avanza (LLA) está en España este viernes, dónde, además de aprovechar su estadía para inaugurar los cursos de verano de la citada universidad, también ha vuelto a hacer gala de una característica que comparten sus visitas a nuestro país. Cargar contra líderes socialistas o de la izquierda.

Milei, que ya había protagonizado en el pasado duros ataques contra el presidente Pedro Sánchez, ha puesto en el punto de mira al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que está siendo investigado en el marco del 'caso Plus Ultra' y al que se le ha imputado los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

El inquilino de la Casa Rosada, en medio de un discurso que parecía moverse solo en los márgenes de la teoría económica, acabó refiriéndose al exmandatario y ex secretario general del PSOE y deslizando lo que parecía una referencia al horizonte legal que atraviesa la empresaria y primera dama española, Begoña Gómez. Con todo, Milei no tuvo a bien realizar ningún chiste o mención alguna a algunos casos domésticos que sí tienen repercusión en los medios argentinos.

Las otras "manos porosas" que Milei sabe que sonrojan y no por salir de la Casa Rosada

Estas declaraciones del político ultra las formuló en un marco imbuido de mucho simbolismo, poniéndose en el supuesto de un debate sobre hasta dónde se puede llegar para conseguir votos, así como las líneas del bien y el mal en el contexto del utilitarismo político. "Supongamos que no tenga las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado o un millón y medio de joyas", ironizó Javier Milei.

Momentos después de esa evidente alusión a Zapatero, Milei dejó caer una referencia a "las filtraciones sobre la mujer". Hace unos dos años, el presidente argentino acusó de corrupta a Begoña Gómez, en el inicio del choque diplomático. No obstante, regresó a la oratoria meramente económica sin mencionar que también buscan en su Gobierno por donde se escurren miles de dólares. Cuestiones que copan los titulares argentinos todas las semanas.

Por ejemplo, las que asedian y cercan día tras día a Manuel Adorni, su jefe de gabinete, pero ello sin contar las que salpican al propio presidente como la investigación judicial acerca de la estafa con la criptomoneda $Libra. Pero también del entorno familiar del hermano de Karina Milei, su secretaria general de Presidencia, en un contexto en el que la Justicia argentina trata de averiguar la identidad de una tal 'K. S.', relacionada con presuntas mordidas en las medicinas de la agencia para personas con discapacidad.

Cabe recordar que el propio Milei acudió con su hermana al palco de la Cámara baja argentina cuando Adorni dijo que daría explicaciones sobre las propiedades —ranchos de lujo— y gastos de alto nivel adquisitivo que ni de lejos puede justificar con su sueldo. Adorni se acogió a que solo presentaría el anexo reservado de su declaración de bienes mediante requerimiento judicial y se negó a dimitir mientras Milei le jaleaba, cual partido de fútbol, al grito de "¡Vamos, Manuel!".

¿Dio explicaciones después? No, de hecho se acogió a una figura del propio Ejecutivo ultraliberal, una suerte de amnistía fiscal denominada Ley de Inocencia Fiscal. Pero no sirvió de mucho, ante las informaciones que seguían aflorando. Entonces, fue cuando llegó la explicación de los bitcoins. A pesar de ser un relato plagado de contradicciones y de haberse equivocado en directo con sus propias cifras, el jefe de gabinete de Milei dijo que todo estaba pagado por las criptomonedas que guardó en secreto —sí, como aquel capítulo de The Big Bang Theory—. Y pidió empatía a la población argentina: "Ahorramos en negro, como la mayoría de argentinos". Sin duda, un tema económico nada desdeñable con el que ilustrar a los jóvenes universitarios en una mañana de un curso de verano.