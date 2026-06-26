Damián López (PSOE) responde a Jaime de los Santos después de que le nombrara en el Congreso: "De verdad, qué agotamiento"

Las reacciones a la intervención que hizo este jueves el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, no cesan. El propio Damián González, trabajador de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretario LGTBI del PSOE en la región, le ha contestado después de que le mencionara en su discurso.

Esta intervención ocurrió durante el debate para reformar el Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. La iniciativa del PSOE terminó por superar el trámite y fue aprobada con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP).

Concretamente López ha replicado a dos frases de la intervención de De los Santos. Son las siguientes. Una fue cuando dijo que "Valencia, que gracias a María José Catalán y Juan Carlos Caballero se ha convertido en epicentro del deporte LGTBI" y la segunda en la que se dirigió directamente al político socialista.

"Dónde si hay homofobia es en las palabras Damián López en las que dice que hay expulsar a los gays de derechas de los espacios conquistados, en las palabras del presidente de Asturias que se ríe de mi condición sexual o en los vítores de la delegada de P.S en Melilla que pregunta dónde están los maricones del PP", afirmó el 'popular'.

López le ha respondido con un extenso tuit donde ha sido muy crítico con él: "Es que hay que reírse de este señor… Vamos por partes, porque parece que la realidad le queda un poco lejos".

Un contundente tuit

Primero se ha referido a la parte de Valencia y el deporte LGTBI: "Los Valencia Gay Games 2026 no existen gracias a oportunismos de última hora ni a quienes ahora quieren ponerse la medalla. Existen gracias al trabajo del colectivo LGTBI valenciano y al impulso de un gobierno progresista que apostó por ello".

"Solo hay que mirar las fotos: ni María José Catalá ni Juan Carlos Caballero aparecen ahí. Quienes sí están son Pilar Bernabé y Damián López. Pero claro, parece más cómodo repartir aplausos donde no corresponden que reconocer a quienes realmente han trabajado", ha asegurando, compartiendo las fotos.

También ha pedido que "basta ya de lanzarle flores a una señora que ha contribuido a generar un clima de desgaste y malestar contra el colectivo". También ha proseguido enumerando otras quejas: "Estuvo vinculada a los recortes de derechos trans en la Comunitat Valenciana, al debilitamiento del tejido asociativo, a eliminar símbolos LGTBI de espacios públicos y a decisiones que han afectado directamente a personas en situación de vulnerabilidad".

"Pero algunos prefieren mirar hacia otro lado. El privilegio también existe dentro del propio colectivo: ese que permite olvidar las luchas de quienes no tienen la misma comodidad", ha rematado.

Su autodefensa

López, asimismo, ha replicado a la parte en la que se dirigía directamente a él: "Para terminar, ¿todavía seguimos exprimiendo aquel tuit? De verdad, qué agotamiento. Deje el espectáculo y deje de utilizar mi nombre como herramienta para conseguir cuatro minutos de foco mediático".

"Como dijo el colectivo Acrópolis LGTBI en la carta que le dedicó, Jaimichi probablemente sentiría vergüenza de ver en qué se ha convertido. Y no soy el único que lo piensa: la comunidad LGTBI también", ha zanjado.