De la música a la 'mierdificación': cómo el streaming la convirtió en puro contenido y la IA multiplica las canciones falsas sin apenas control

La inteligencia artificial (IA) está presente ya, en mayor o menor medida, en prácticamente todos los sectores productivos. Y la industria musical no es ni mucho menos una excepción. Cada vez es más habitual encontrarse en los servicios de streaming (ya se trate de Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Tidal o Deezer) canciones e incluso artistas creados con IA.

La cantidad de canciones falsas (en las que en ocasiones se copia a cantantes reales y a sus estilos cuidadosamente construidos a lo largo de años de trabajo) se multiplica cada día que pasa. La música generada por IA ha pasado a convertirse en puro contenido que busca acumular escuchas para ser rentable. El ensayista Cory Doctorow ha calificado este movimiento como 'mierdificación'.

Tal y como recoge un reportaje de El País, la plataforma francesa Deezer ha alertado de que la situación va camino de convertirse en insostenible, ya que el ritmo de publicación de canciones hechas con IA se está acelerando sin control.

En concreto, según los datos de Deezer, en enero de 2025 recibía unas 10.000 canciones diarias elaboradas por la IA. En abril de 2026, la cifra se ha incrementado hasta alcanzar nada más y nada menos que 75.000 canciones al día. Ello se traduce en el que al mes llegan a la plataforma más de dos millones de canciones hechas con IA (lo que supone el 44% de sus subidas totales diarias).

Además, un dato preocupante para los profesionales de la industria musical es que, según una encuesta realizada por Deezer entre sus usuarios, un 97% no tiene la capacidad de distinguir entre música compuesta por personas y música creada por IA. Cabe destacar que para ponerle solución a ese problema, la plataforma ha decidido por etiquetar las canciones generadas por IA.

En respuesta a esos datos, el director ejecutivo de Deezer, Alexis Lanternier, ha subrayado que "la música generada por IA ya no es un fenómeno marginal y, a medida que las entregas diarias siguen aumentando, esperamos que todo el ecosistema musical se una a nosotros para tomar medidas que ayuden a salvaguardar los derechos de los artistas y promover la transparencia para los fans".